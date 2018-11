St.Galler Feuerwehr muss brennenden Roller löschen Ein Roller ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der St.Galler Tambourenstrasse vollständig ausgebrannt. Um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, war der Einsatz der Berufsfeuerwehr St.Gallen nötig.

Der Roller an der Tambourenstrasse in St.Gallen im Vollbrand. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen - 1. November 2018)

Auf den brennenden Roller an der Tamoburenstrasse im Schoren-Quartier war die Stadtpolizei St.Gallen am Donnerstag, 0.30 Uhr, aufmerksam gemacht worden. Beim Eintreffen einer ihrer Patrouillen stand das Zweirad aber bereits voll in Flammen. Der Versuch, diese zu ersticken, schlug fehl.

Schliesslich gelang es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei der Berufsfeuerwehr St.Gallen das Feuer zu löschen und damit zu verhindern, dass es auf nahestehenden Bäume übergreifen konnte. Neben Stadtpolizei und Feuerwehr standen auch Angehörige der Kantonspolizei im Einsatz.

Schon jetzt ist klar: Vom Roller wird nicht viel übrig bleiben. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen - 1. November 2018)

Die Brandursache wird jetzt von Angehörigen des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand.