St.Galler Fest: Wil bespielt als Gastgemeinde den Gallusplatz Dieses Wochenende feiert die Stadt ihr Fest und die Gassen werden zur Festmeile.

Mit der Stadt Wil gibt es nach einer Pause wieder eine Gastgemeinde, die sich auf dem Gallusplatz präsentiert. Christoph Renn

St. Galler Fest / St. Gallerfest 2017, am Abend und Nacht.

Die Stadt ist an diesem Wochenende im Ausnahmezustand. Gegen 100000 Menschen werden wieder die St. Galler Innenstadt beleben: Es ist St. Galler Fest. Ab morgen Freitag, 19 Uhr, verwandeln sich die Gassen zu Festmeilen. Die Besucher essen an den Ständen, und tanzen vor den Bühnen. Nur eines fehlt in diesem Jahr: der Geruch der Bratwürste, die auf den Holzkohlegrills brutzeln. «Nach wie vor gilt im ganzen Kanton St. Gallen ein Feuerverbot, also auch fürs St. Galler Fest», sagt OK-Vizepräsident Bruno Bischof. Die Standbetreiber seien informiert und die Würste werden auch vom Gasgrill gut schmecken.

Mit viel Neuem warten die Veranstalter nicht auf. Das Fest hat sich in seiner bewährten Form etabliert. Doch einen Unterschied gibt es zum Vorjahr. Mit der Stadt Wil gestaltet wieder eine Gastgemeinde einen Auftritt, nachdem im vergangenen Jahr die Stadt St. Gallen ihr eigener Gast war. «Es war erfreulich zu sehen, wie engagiert die Stadt Wil ihren Auftritt organisiert hat», sagt Bischof. Es werde eine «tolle Sache» geben. Wil gestaltet den Gallusplatz zum Hofplatz um.

Für einmal heisst es Mandelfisch statt Olma-Bratwurst, Stadtweier statt Drei Weieren, Thurbobräu statt Schüzengarten. «Wir sind stolz, nach Berneck die zweite Gastgemeinde am St. Galler Fest zu sein. Wir wollen den St. Gallerinnen und St. Gallern zeigen, was Wil zu bieten hat», sagt die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann. Sie wird das Fest morgen Freitag, 19 Uhr, traditionell mit dem Fassanstich auf dem Gallusplatz eröffnen.

Matthias Hüppi spricht mit dem FC Wil

Auf der Bühne des Gallusplatzes spielen an beiden Tagen Bands und Musikvereine mit Bezug zur Stadt Wil. Einige kommen aus Wil, andere sind durch Auftritte am stadteigenen Festival Rock am Weier bekannt. Auch der FC Wil lässt es sich nicht nehmen, am St. Galler Fest vorbeizuschauen. Vertreter treffen sich am Samstag, 16.30 Uhr, zum Gespräch mit Matthias Hüppi, dem Präsidenten des FC St. Gallen.

Neben dem Treiben auf dem Gallusplatz läuft in der ganzen Innenstadt ein breites Musikprogramm. Und Bruno Bischof verspricht, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. So ertönt unter anderem in der Metzgergasse Irish Folk, auf dem Marktplatz steht das «Pläuschler»-Zelt, auf dem Bärenplatz wird brasilianische Musik gespielt und vor der Kirche St. Laurenzen gibt es Folklore von den Los Promillos.

Die Goliathgasse wird zur «Strada Electronica»

Mit einer Neuerung warten die Veranstalter dieses Jahr doch noch auf. Erstmals wird die Goliathgasse zur «Strada Electronica» umfunktioniert. Einen Höhepunkt will Bruno Bischof am diesjährigen St. Galler Fest nicht herausheben. «Für mich ist das Fest dann ein Erfolg, wenn es gut besucht wird und die Besucherinnen und Besucher unfallfrei und sicher miteinander feiern können», sagt er. Doch eines darf an einem richtigen St. Galler Fest nicht fehlen. «Der Jass Cup findet wieder im Waaghaus statt.» Um 0.30 Uhr klingt die Musik in der Nacht auf Samstag aus. Am Samstag dauert das Musikprogramm von 11 bis 1.30 Uhr, die Stände dürfen an beiden Tagen jeweils eine halbe Stunde länger Getränke ausschenken.

Als Merkmale des Festes hebt Bischof hervor, dass es gratis und das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel bis spät in die Nacht ausgezeichnet sei. Knapper wird der Platz hingegen für Autofahrer. Die Innenstadt, zwischen Schibenertor und Brühltor, ist ab Freitag, 12 Uhr, bis am Sonntagmorgen, 5 Uhr, für den Individualverkehr gesperrt. Deshalb empfiehlt Bischof, mit dem ÖV an- und abzureisen.