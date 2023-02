St.Galler Fasnacht Spekulationen um neuen Ehren-Födlebürger: Wird Milo Rau nach dem Schepenese-Theäterli jetzt auch noch fasnächtlich ausgezeichnet? Bis zum Verschuss mit der Konfettikanone vor dem Vadian bleibt streng geheim, wer der nächste Ehrenfödlebürger wird. Doch die Gerüchteküche brodelt schon heiss. Es heisst, dass der Aspirant auf die Stadtsanktgaller Fasnachtswürde schon einmal illegal eine Pyramide bestiegen habe.

Mit Schepenese-Theäterli zur Fasnachtswürde? Regisseur Milo Rau führte im November auf dem Gallusplatz ein Ritual für die Mumie Schepenese durch. Arthur Gamsa (17. November 2022)

Am schmutzigen Donnerstag wird die St.Galler Stadtfasnacht eröffnet. Am darauf folgenden Samstag erhält die Gilde der Ehren-Födlebürgerinnen (Föbinen) und Ehren-Födlebürger (Föbüs) wieder Nachwuchs. Der 48. Aspirant auf die Stadtsanktgaller Fasnachtswürde muss zu Füssen von Stadtvater Vadian vor die Konfettikanone. Mit ihr wird ihm, der im vergangenen Jahr speziell viel Zivilcourage (auf St.Gallisch eben «Födle») gezeigt hat, der letzte Rest Spiessbürgertum aus dem Leib geschossen.

Die Konfettikanone gehört zur St.Galler Fasnachtstradition. Bild: Carmela Odoni (10. Oktober 2016)

Wer der Glückliche oder das Opfer – je nach Standort des Betrachters vor oder hinter der Kanone – ist, bleibt traditionellerweise bis zum Verschuss geheim. Zum Fasnachtsritual gehört allerdings, dass wir werweissen dürfen und sollen, wer zu Ehren kommen wird. Um die Gerüchteküche in Schwung zu bringen, verbreitet Föbine Mélanie XII. Knüsel-Rietmann jeweils eine Woche vor der Fasnacht einen Text mit Hinweisen auf die Person, die geehrt wird.

Neuer Föbü ist schwindelfrei

Nachdem 2022 mit Christine und Kathrin Bolt zwei neue Föbinen ins Fasnachtsparadies einziehen durften, ist klar, dass in diesem Jahr wieder ein Mann an der Reihe ist. Es sei einer, dem auch in grosser Höhe nicht schwindlig werde, schreibt Mélanie XII. Sie führt als Beweis dafür an, dass er auch schon – illegal – auf eine der Pyramiden von Gizeh geklettert sei. Und er sei historisch bewandert: So wisse er, was der Steckli-Donnerstag von 1831 (Demo von Rheintaler Bauern auf dem Klosterplatz für mehr Volkssouveränität) gewesen sei.

Pyramiden, Pharaonen und Geschichte? Zielen die Föbüs etwa auf die Kontrahenten am grossen Schepenese-Theater vom Herbst 2022? Milo Rau, der streitbare internationale Theatermacher mit Stadtsanktgaller Wurzeln, löste mit der Forderung nach einer Rückkehr von Schepenese, der Mumie der altägyptischen Priestertochter aus der Stiftsbibliothek, in ihre Heimat Ägypten eine heftige öffentliche Debatte aus. Was nicht nur bei Museumsverantwortlichen von Stiftsbibliothek (Cornel Dora) bis Kulturmuseum (Peter Fux) Wallungen und Widerspruch auslöste.

Der traditionelle Föbü-Verschuss findet zu Füssen von Stadtvater Vadian statt. Bild: Benjamin Manser

Nach dem grossen Kulturpreis des Kantons auch noch die Föbü-Würde für Milo Rau? Das scheint nun doch etwas übertrieben, wenn es auch sehr reizvoll wäre. Man dürfte extrem gespannt sein, mit was für einem Reizthema der streitbare Theatermann das Provinzstädtchen aus Anlass seines Ganges vor die Konfettikanone erneut gegen den Strich striegeln würde. Einfallen täte ihm todsicher etwas Unerwartetes, womit unwahrscheinlich ist, dass die Föbüs ihn auf den Schild heben werden...