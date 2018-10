St.Galler Busvorlage: Mit ernsthafter Opposition ist nicht mehr zu rechnen

Neue Busse braucht die Stadt: Das letzte Wort hat jetzt das St.Galler Stimmvolk

Die Verkehrsbetriebe St.Gallen wollen 37,5 Millionen Franken in 17 batteriebetriebene Trolleybusse und die Elektrifizierung weiterer Teile des Liniennetzes investieren. Ob es so weit kommt, zeigt sich am 25. November an der städtischen Abstimmungsurne.