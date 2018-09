St.Galler Bauern zeigen ihre Schönsten Am Mittwoch und am Freitag finden in St.Gallen Viehschauen statt. Zwei Spektakel, die jeweils viele Schaulustige anziehen. Und von Fahrzeuglenkern Aufmerksamkeit und Geduld verlangen. Seraina Hess

Tradition und Wettbewerb: Viehschau beim Schlössli Haggen im Jahr 2015. (Bild: Beat Belser)

Landwirte der Stadt St. Gallen treiben demnächst ihr schönstes Vieh gestriegelt und geputzt auf die Schauplätze in St. Georgen und Haggen. Für die teilnehmenden Bauern ist es ein Wettbewerb, für die zahlreichen Schaulustigen ein Fest. Vor allem Kinder können sich an diesem Traditionsanlass bestens verweilen: 500 besuchten im vergangenen Jahr die Viehschau auf der Schlössliwiese in Haggen. Der Stellenwert in der Bevölkerung ist auch der Grund, weshalb die eher kleine Viehschau nach einer Pause 2016 im vergangenen Jahr wieder aufgenommen wurde – trotz der Teilnehmerzahl, die sich jeweils an einer Hand abzählen lässt. Am Freitag werden beim Schlössli Haggen etwa 140 Tiere von vier teilnehmenden Bauern erwartet. Insgesamt gibt es auf städtischem Boden 44 Rindviehhalter mit total 1760 Tieren.

Über 400 Kühe auf St.Galler Strassen

Mehr Teilnehmer werden an der Viehschau von morgen Mittwoch erwartet: Zehn Landwirte präsentieren rund 300 Tiere im Tal der Demut bei St. Georgen. Somit ist diese Woche mit insgesamt über 400 Kühen auf St. Galler Strassen zu rechnen.

Besonders Kinder haben an der Viehschau ihre Freude - zu sehen gibt es nämlich nicht nur Kühe. (Bild: Beat Belser)

Anhalten und warten, bis die Herde vorbei ist

Zur Viehschau gehört nicht nur die Wertung und die Wahl der Schönsten, sondern auch der spektakuläre Auf- und Abzug. Die Stadtpolizei mahnt Verkehrsteilnehmer deshalb zu besonderer Vorsicht und Geduld. Die Landwirte sind mit ihren Kuhherden jeweils am Morgen ab 8.30 bis etwa 10 Uhr auf den öffentlichen Strassen unterwegs. Die Rückkehr zu den Höfen erfolgt ab 15 Uhr. In den betroffenen Quartieren kann es dann zu Verkehrsbehinderungen und Verschmutzungen kommen. Die Stadtpolizei St. Gallen weist Verkehrsteilnehmer ausserdem darauf hin, sich besonders rücksichtsvoll zu verhalten. Sie rät Lenkern, die mit dem Fahrzeug in eine Viehherde geraten, anzuhalten und zu warten, bis sie vorbeigezogen ist. (stapo/seh)