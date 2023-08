St.Gallen Zusammenlegung Bahnhöfe Bruggen und Haggen: Wettbewerbssieger für den Ausbau steht fest Die Stadt und der Kanton St.Gallen planen gemeinsam mit der SBB, den Bahnhof Bruggen in Richtung Bahnhof Haggen zu verschieben und zu einem Doppelbahnhof auszubauen. Dafür wurde ein Projektwettbewerb durchgeführt. Der Sieger steht nun fest.

Die Visualisierung des «catwalk»-Modells. Bild: Stadt St.Gallen

Am 3. Mai bewilligte das Stadtparlament St.Gallen einen Verpflichtungskredit für die Projektphase der Verschiebung des Bahnhofs Bruggen. Dieser soll mit dem Bahnhof Haggen zu einem Doppelbahnhof ausgebaut werden. Die Projektkosten belaufen sich auf 2'486’400 Franken, wie die Stadt St.Gallen in ihrem Communiqué vom Mittwoch schreibt.

Das Projekt catwalk unter der Führung der St.Galler K&L Architekten habe den Projektwettbewerb gewonnen, heisst es weiter. Die Jury empfahl den Beitrag der K&L Architekten einstimmig zur Weiterbearbeitung und Ausführung. Der Stadtrat bestätigte am 15. August 2023 den Entscheid. Mit dem Abschluss des Wettbewerbs wird nun das Vorprojekt erarbeitet.

Lift und Passerelle dienen als Verbindung

Die Zusammenlegung der beiden Bahnhöfe soll mittels zweier Liftanlagen und einer Passerelle erfolgen. Eine der Liftanlagen befindet sich auf der untersten Ebene an der Haggenstrasse. Die zweite Liftanlage steht auf der mittleren Ebene – dem neuen Bahnhof Bruggen –, südlich der Gröblistrasse. Die Passerelle verbindet die beiden Liftanlagen und führt direkt zum Bahnhof Haggen.

In der Mitteilung heisst es weiter, das Gebiet Lerchenfeld solle so mit dem Switzerland Innovation Park Ost besser an den Öffentlichen Verkehr angebunden werden. Der kleine «Bahnhofsplatz» an der Haggenstrasse bildet den Zugang zum Turm und zur Passerelle und fungiert auch als Eingangstor zum Gebiet Lerchenfeld.

Erste Ergebnisse des Vorprojektes werden per Ende 2024 erwartet, der Baustart soll Anfang 2029 erfolgen. Die Inbetriebnahme ist per 2030 vorgesehen. (pd/vit)