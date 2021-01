St.Gallen Zu viel Verkehrslärm in Bruggen und Winkeln: Die Stadt will Tempo 30 an der Kräzernstrasse Die Stadt St.Gallen hat geprüft, wie viel Lärm die Anwohnerinnen und Anwohner der Kräzernstrasse ausgesetzt sind. Das Fazit: Bei sechs Häusern werden die Grenzwerte überschritten.

An der Kräzernstrasse soll wegen des Verkehrslärms Tempo 30 eingeführt werden. Der Beginn der erweiterten 30er-Zone ist auf Höhe des Zebrastreifens. Bild: Marlen Hämmerli

An der Kräzernstrasse in Bruggen ist eine Temp-30-Zone geplant. Natürlich steigt dadurch die Verkehrssicherheit. Vor allem aber soll durch die Massnahme die Lärmbelastung sinken. Betroffen ist der Abschnitt Kräzernstrasse 2 bis Kräzernstrasse 27, also bis zum alten Zollhaus am Anfang der Kräzernbrücke. Das Lärmsanierungsprojekt liegt noch bis zum 3. Februar öffentlich auf.

Das Lärmsanierungsprojekt wurde für die Häuser zwischen der Kreuzung Kräzernstrasse/Zürcher Strasse und der Abzweigung Sturzeneggstrasse erarbeitet. Aufgrund des städtischen Lärmbelastungskatasters errechneten Spezialisten, welchem Lärm die Bewohner der betroffenen Häuser derzeit ausgesetzt sind. Zudem stellten sie eine Prognose für 2037. Sanierungsmassnahmen sollen längerfristig wirken. Deshalb wird bei solchen Projekten auch berücksichtigt, wie sich der Verkehrslärm in der Zukunft entwickelt.

Sechs Gebäude sind zu hohem Lärm ausgesetzt

Das Ergebnis der Berechnungen: Von 50 Gebäuden werden 2037 sechs übermässigem Verkehrslärm ausgesetzt sein. Das bedeutet in diesem Fall zwischen 66 und 68 Dezibel am Tag. Das entspricht etwa dem Lärm in einer Mensa. Die betroffenen Häuser liegen in der Wohn- und Gewerbezone, wo der Grenzwert am Tag bei 65 Dezibel liegt.

Für die sechs Gebäude wurden Sanierungsmassnahmen geprüft. In Frage kommen einerseits sogenannte Massnahmen an der Quelle. Dazu zählen lärmmindernde Beläge oder Temporeduktionen. Andererseits Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg, also Lärmschutzwände.

Tempo 30 wird als einzige Massnahme ergriffen

An der Kräzernstrasse wird als einzige Massnahme gegen den Lärm die Geschwindigkeit gesenkt. Das geht aus dem Technischen Bericht zum Lärmsanierungsprojekt hervor. So werden zum Beispiel lärmmindernde Beläge in höheren Lagen nicht empfohlen, weil ihre Widerstandsfähigkeit gegen äussere Einflüsse als kritisch erachtet wird. Um Erfahrungen zu sammeln, hat die Stadt deshalb vor ein paar Jahren an der Burgstrasse und der Rosenbergstrasse einen solchen Belag als Test eingebaut.

Durch Tempo 30 reduziert sich der Lärm an der Kräzernstrasse um ein Dezibel, was rund 20 Prozent weniger Verkehr entspricht. Mit der Massnahme wird der Lärm bei zwei Gebäuden so reduziert, das sie unter den Grenzwert fallen. Laut Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt, sind an der Strasse für Tempo 30 kaum bauliche Massnahmen notwendig. Einzig die Tafeln am Eingang und Ausgang der Zone müssen aufgestellt sowie die Strassenmarkierungen angebracht werden. Gehen gegen das Projekt keine Einsprachen ein, gilt auf dem Abschnitt ab Frühling Tempo 30.

Auf Höhe des alten Zollhauses am Anfang der Kräzernbrücke ist das andere Ende der 30er-Zone. Bild: Marlen Hämmerli

Die Bewohnerinnen und Bewohner von vier Häusern sind auch mit Tempo 30 heute und 2037 zu viel Lärm ausgesetzt. Für diese reicht die Stadt ein Gesuch um Erleichterung der Vorschriften ein. Im Gesuch hat sie nachgewiesen, dass weitere Sanierungsmassnahmen betrieblich und wirtschaftlich nicht verhältnismässig seien und der Verkehrslärm deshalb nicht unter den Grenzwert gesenkt werden könne.

St.Gallen steht bei den Lärmsanierungen nicht gut da

Der Bund, Kantone und Gemeinden sind verpflichtet, eine Lärmsanierung zu prüfen, wenn der Verdacht besteht, dass an einer Strasse die Grenzwerte wesentlich überschritten werden. Bis März 2018 hatte die öffentliche Hand Zeit, ihre Bürgerinnen und Bürger vor Verkehrslärm zu schützen. Denn Lärm kann krank machen. Doch die Frist verstrich und noch sind nicht alle Strassen, die wohl zu viel Lärm verursachen, geprüft. Wo steht da die Stadt St.Gallen aktuell? Christian Hasler sagt:

«Wir sind noch nicht dort, wo wir gerne wären.»

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim Tiefbauamt Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (16. Februar 2018)

Ein Problem sei die Frage nach Tempo 30 auf Hauptachsen. Die Stadt kläre derzeit mit dem Kanton umfassend ab, wo eine Senkung der Geschwindigkeit denkbar ist und wo nicht. «Wenn ein Bus auf einem Abschnitt zehn Sekunden verliert, geht das vielleicht. Wenn es aber mehrere solche Abschnitte gibt, kann es sein, dass zusätzliche Busse erforderlich sind», sagt Hasler.

Das zweite Problem sei die Diskussion um Lärmmessungen. Ob ein Gebäude künftig zu viel Lärm ausgesetzt ist, wird nicht gemessen, sondern berechnet. Für die Berechnung bei tieferen Fahrgeschwindigkeiten gibt es derzeit noch kein genügend genaues Modell. Der Bund erarbeitet derzeit eines, das die aktuellen Fahrzeugtypen berücksichtigt und tiefere Fahrgeschwindigkeiten präziser berechnet. «Die Instrumente sind also noch nicht optimal», sagt Hasler. Und ab und an würden natürlich auch noch Einsprachen Ressourcen binden und Projekte verzögern.

Wann die Stadt St.Gallen fertig sein und ihre Strassen auf zu viel Lärm geprüft haben wird, kann Hasler nicht sagen. «Wir machen mit grossem Engagement Schritt für Schritt vorwärts.»