St.Gallen Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus an Linsenbühlstrasse: Sechs Personen ins Spital eingeliefert In der Nacht auf Freitag ist es in St.Gallen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Alle sieben Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf über hunderttausend Franken geschätzt.

Beim Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Leserbild: Sebastian Büchler

Am Donnerstagabend ist es an der Linsenbühlstrasse in der St.Gallen zu einem Brand gekommen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Brand wurde kurz nach 23.35 Uhr gemeldet. Die ausgerückten Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr stellten Rauch aus den Fenstern des ersten Obergeschosses fest. Das Haus wurde sofort evakuiert. Insgesamt befanden sich 20 Personen zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Haus. Sie wurden von Mitarbeitenden des Rettungsdienstes medizinisch vor Ort untersucht. Drei Frauen und drei Männer mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.

Die Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand schnell löschen und das Haus entlüften. Die sieben Wohnungen im Haus sind gemäss Polizeimeldung nicht mehr bewohnbar. Für die Mieterinnen und Mieter wurden Ersatzunterkünfte organisiert.

Die Feuerwehr konnte den Wohnungsbrand rasch löschen.

Nebst Mitarbeitenden der Stadt- und Kantonspolizei, stand die Berufsfeuerwehr, der Sanitätszug und medizinisches Fachpersonal im Einsatz. Für zwei Zugverbindungen der Appenzellerbahnen musste ein Bahnersatz organisiert werden. Die Linsenbühlstrasse wurde gesperrt. An der Liegenschaft entstand ein Sachschaden von über zehntausend Franken. Die Brandursache wird durch Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.