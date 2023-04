St.Gallen «Wir werden der Marktkundschaft etwas Spezielles bieten»: Diesen Samstag ist Wochenmarkt der besonderen Art Degustationen, Musik und Kaffee. Der Verein Marktfrisch St.Gallen veranstaltet am Samstag den dritten Markt-Erlebnistag. Das Ziel: Mehr Leute an den Wochenmarkt locken.

Harry Wirth, Vorstandsmitglied des Vereins Marktfrisch St.Gallen, steht an seinem Marktstand am St.Galler Wochenmarkt. Bild: Ralph Ribi

Der Markt-Erlebnistag findet am Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in St.Gallen statt. Neben dem gewöhnlichen Wochenmarkt mit seinen rund 16 Marktständen kommen Besuchende in den Genuss von Musik und verschiedenen Degustationsangeboten.

Harry Wirth ist Vorstandsmitglied des Vereins Marktfrisch St.Gallen und selber Markthändler. Er sagt: «Wir möchten mit diesem Anlass der breiten Öffentlichkeit den Wochenmarkt vertrauter machen, um langfristig auch neue Kundschaft zu gewinnen.»

Denn, obwohl der Wochenmarkt jeweils mittwochs und samstags im Zentrum der Stadt stattfindet, sei das «Markteinkaufserlebnis» vielen Menschen zu wenig bekannt.

Musik, Kaffee und ein Gastaussteller

Der Blumenmarktstand von Blumen Kröni integriert deshalb am Samstag ein kleines Markt-Café. Zum gemütlichen Kaffee gibt es dann auch Livemusik durch einen Saxofonisten.

«Wir werden auch verschiedene Produkte zur Degustation anbieten», sagt Wirth. Verschiedene Marktleute hätten standübergreifend zusammengearbeitet und neue Produktkombinationen entworfen.

Es ist bereits der dritte Markt-Erlebnistag, den der Verein in den letzten zwölf Monaten veranstaltet. Gastaussteller ist diesen Samstag ein Holzkünstler, der seine handgefertigten Kunstobjekte präsentiert. Zudem gebe es einen zusätzlichen Imbissstand, Sitzgelegenheiten und so die Möglichkeit zur Mittagsverpflegung.

Die Besuchenden können am Samstag also etwas erleben. Und vielleicht sogar etwas Neues entdecken. Zum Beispiel könne man die Käsehäppli mit Balsamico probieren - als Idee für den Apéro zu Hause.

Ob die Marktpreise mit dem Angebot von bekannten Supermarktkonzernen mithalten können, weiss Harry Wirth nicht. Die Produktqualität auf dem Markt sei jedoch hochwertig und das Preis-Leistungs-Verhältnis fair.

Der Anlass finde bei jedem Wetter statt, sagt Wirth. Einzig die Sitzgelegenheiten könne man bei Regen nicht alle abdecken.