St.Gallen Weil keine neue Redaktionsleitung in Sicht ist: Der Quartierzeitschrift «Tablättli» droht nach 42 Jahren das Aus Das «Tablätli», die Zeitung des Quartiervereins St.Fiden-Neudorf, droht einzugehen. Der Verein findet seit einem halben Jahr keine Nachfolge für die Redaktionsleitung. Bleibt die Suche weiterhin erfolglos, erscheint im November die letzte Ausgabe.

Das «Tablättli» erscheint seit 42 Jahren und ist eines von 13 Quartierzeitschriften in der Stadt St.Gallen. Bild: stb

Ein Abschiedsporträt einer Pfarrerin, ein Einblick in die Wildvogelpflegestation oder Informationen über neue Geschäfte und Restaurants: Das «Tablättli» des Quartiervereins St.Fiden-Neudorf berichtet regelmässig über das Quartiergeschehen – und das bereits seit Jahrzehnten.

Dreimal im Jahr flattert die Zeitung, die seit 42 Jahren erscheint, in rund 2500 Haushalte und ist auch online zu lesen – für «Heimweh-St.Fidler» und «Nostalgie-Neudörfler». Nun droht der Zeitschrift des mit rund 2500 Mitgliedern grössten Quartiervereins der Stadt St.Gallen aber das Aus.

Derzeit wird die «Tablättli»-Redaktion von Marie Therese Rickenbacher geleitet. Sie stellt die Beiträge, die ihr jeweils von einer Handvoll freier Schreiberinnen und Schreiber geschickt werden, zusammen und schreibt selber Artikel. «Sie leistet seit vier Jahren hervorragende Arbeit», sagt Quartiervereinspräsident Bruno Stalder. Sie habe sich aus verschiedenen Gründen – unter anderem aufgrund ihres Umzugs – aber dazu entschieden, die Leitung abzugeben.

Nicht alle wollen ehrenamtlich arbeiten

Bereits seit einem halben Jahr sucht der Vorstand des Quartiervereins intensiv eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. «Bis jetzt leider erfolglos», sagt Stalder. Es sei immer schwierig, Mitwirkende für den Verein zu finden. «Aber bei der Suche nach einer Redaktionsleitung dünkt es mich noch schwieriger.»

Bruno Stalder, Präsident Quartierverein St.Fiden-Neudorf. PD

Dafür gebe es verschiedene Gründe, glaubt Stalder. Zum einen sei nicht jede Person für diese Arbeit geeignet. Er sagt:

«Man muss schon ein gewisses Flair fürs Schreiben mitbringen.»

Die- oder derjenige müsse zudem Zeit aufbringen. Stalder geht von einem Zeitaufwand von sechs bis zehn Stunden pro Monat aus. Diese Zeit sollten viele Personen eigentlich erübrigen können, findet er. «Aber Berufstätige müssten die Arbeit am Abend oder am Wochenende erledigen.»

Erschwerend sei auch die Tatsache, dass die Arbeit unentgeltlich ist. «Wir haben festgestellt, dass für einige Personen so ein Anreiz fehlt.» Man sehe aber davon ab, die Redaktionsarbeit zu entschädigen. Schliesslich arbeite der gesamte Vorstand ehrenamtlich. Im Quartier St.Fiden-Neudorf zu wohnen, ist laut Stalder keine zwingende Voraussetzung. «Aber es dürfte schon von Vorteil sein, wenn sich die Person im Quartier auskennt.»

Diese Quartierszeitschriften berichten über die Stadt In St.Gallen informieren insgesamt 13 Quartierzeitschriften über das Geschehen in der Stadt. Nebst dem «Tablättli» (2500 Exemplare) gibt es die «Winkler Nachrichten» (2500 Exemplare), «Üsers Dorf Brogge» (5300 Exemplare), die «Quartiernachrichten Lachen» (3000 Exemplare), das «Magazin Riethüsli» (2000 Exemplare), die «Quartier-Nachrichten» des Quartiervereins Tschudiwies-Centrum (300 Exemplare), die «Gallusplatznachrichten» (180 Exemplare), die «Rotmonten Zytig» (2500 Exemplare), die «Quartiernachrichten Nordost-Heiligkreuz» (1000 Exemplare), das «Südost» (3000 Exemplare), die «St.Geörgler Zytig» (2600 Exemplare) sowie das «Infoblatt» des Quartiervereins Notkersegg (250 Exemplare) und den «Quartierbrief» der IG Museumsquartier (200 Exemplare). (woo)

Im November könnte Schluss sein

Marie Therese Rickenbacher habe sich dazu bereiterklärt, noch bis im November die Redaktion zu leiten. Stalder sagt:

«Falls wir bis dann niemanden gefunden haben, erscheint im November die letzte Ausgabe des ‹Tablättlis›.»

Er hoffe nicht, dass es so weit komme, sondern dass man die Zeitschrift weiter am Leben erhalten könne und sich interessierte Personen melden. Es wäre sehr schade um das «Tablättli», sagt Stalder. Schliesslich erscheine dieses seit einer langen Zeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Fortbestehen der Quartierzeitung ungewiss ist. Bereits Anfang 2018, als die damalige Redaktionsleiterin zurücktrat, gestaltete sich die Suche nach einer Nachfolge schwierig. Bruno Stalder wendete sich mit alarmierenden Worten in einem Brief an alle Quartierbewohner: «Leider muss der Vorstand Ihnen mitteilen, dass unser ‹Tablättli› im Sommer 2018 das letzte Mal in Druck geht.»

Der Hilferuf hatte Erfolg: Mehrere Interessierte meldeten sich. «Manchmal brauchen die Leute einfach einen Weckruf», sagt Stalder. «Jetzt sind wir leider wieder an dem gleichen Punkt.»