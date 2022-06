St.Gallen Wegen eines medizinischen Problems: Mann stirbt im Familienbad Dreilinden Am Freitagabend verstarb im Familienbad Dreilinden ein Mann trotz Reanimationsversuchen durch die Bademeister und die Rettung. Erste Abklärungen ergaben, dass die Ursache ein medizinisches Problem gewesen sein dürfte.

Das Familienbad Dreilinden. Bild: Michel Canonica

Am Freitagabend, kurz vor 19.30 Uhr, kam es zu einem Zwischenfall im Familienbad Dreilinden. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein 46-jähriger Mann während des Schwimmens im Frauenweiher aufgrund eines medizinischen Problems in Not. Trotz Reanimationsversuchen durch die Bademeister und die Rettung St.Gallen musste kurze Zeit später der Tod des 46-Jährigen festgestellt werden.

Vor Ort waren die Rettung St.Gallen, die Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen sowie die Berufsfeuerwehr St.Gallen, welche einen Sichtschutz erstellte, im Einsatz. (stapo/nat)