St.Gallen Veloschnellroute rückt näher: So soll die Passerelle über die Steinachstrasse aussehen Es ist ein weiteres Schlüsselprojekt der Veloschnellroute: die Passerelle über die Steinachstrasse. Nun hat die Fachjury das Siegerprojekt gekürt. Es ist ein überraschender Vorschlag.

Die Passerelle soll zwischen Athletik-Zentrum (begrüntes Dach) und Feuerwehrdepot starten und über die Steinachstrasse zum Kantonsspital hinüber führen. Bild: Michel Canonica

Vielleicht 40 Personen drängen sich im ersten Stock des Amtshauses. Viele Männer, ein paar wenige Frauen, von Kunstlicht beleuchtet. Es sind Architekten, Amtspersonen, Jurymitglieder und einige Interessierte. Thema des Abends ist die geplante Passerelle über die Steinachstrasse. Am selben Tag, an dem die Stadt die Öffnung des Sitterstegs ankündigt, geht es abermals ums Velo und die Veloschnellroute.

Künftig sollen Velofahrerinnen und -fahrer bequem und sicher die Stadt queren können. Die Steinachstrasse – als Autobahnzubringer eine vielbefahrene Strasse – zerschneidet die Route. Die Passerelle soll das beheben. Sie gilt als Schlüsselprojekt in Sachen Veloschnellroute. Aber auch Fussgängerinnen und Fussgänger werden sie nutzen können, um vom Museumsquartier zum Kantonsspital St.Gallen zu gelangen. Mit dem Neubau des KSSG wird das Areal ab der Volksbadstrasse nicht mehr zugänglich sein.

Eine schwierige Aufgabe

Die Stadt hatte für die Passerelle einen offenen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. 13 Vorschläge gingen ein. Nun ist das Siegerprojekt gekürt: «Spurwechsel» von der Bänziger Partner AG und den Forma Architekten AG, beide aus der Stadt. Die Wettbewerbsteilnehmer hatten keine leichte Aufgabe zu lösen. Das stellt Jürg Conzett, Präsident der Fachjury, am Montag gleich zu Beginn klar: «Als ich die Aufgabenstellung sah, dachte ich mir ‹Hoffentlich gibt das etwas Gutes›.»

Die neue Strecke soll von der Museumsstrasse, am Athletik-Zentrum (AZ) vorbei, über die Steinachstrasse und hinüber zum KSSG führen. Ob die Route dabei nördlich am AZ vorbei führt oder südlich, also entlang der Steinachstrasse, war den Wettbewerbsteilnehmern freigestellt. Das Problem: Die nördliche Strecke führt an einer geschützten Häuserreihe vorbei, kreuzt die Rampe der Berufsfeuerwehr St.Gallen und kommt an der Ein- und Ausfahrt der Parkgarage Athletik-Zentrum vorbei.

Aber auch die südliche Strecke stellte die Teilnehmer vor eine Reihe von Problemen: Die Veloroute führt hier am Eingang des AZ vorbei und dann die Steinachstrasse entlang, wo der Platz begrenzt ist.

Feuerwehrrampe und Garageneinfahrt müssen den Platz tauschen

Das Projekt «Spurwechsel» wählt die Strecke nördlich am AZ vorbei. Um die dortigen Probleme zu lösen, sieht es buchstäblich einen Spurwechsel vor: Die Rampe der Feuerwehr und die Ein- und Ausfahrt der Parkgarage sollen den Platz miteinander tauschen (siehe Karte). Wo sich also heute die Zufahrt zur Parkgarage befindet, soll die Rampe hin.

Dadurch wird Platz frei, die Route für Fussgängerinnen und Velofahrer führt von der Museumsstrasse her am Athletik-Zentrum entlang und in einem übersichtlichen Bogen um dessen nordöstlichen Ecke. Die Übersichtlichkeit ist wichtig, weil die Benutzerinnen und Benutzer hier mit ein- oder ausfahrenden Feuerwehrfahrzeugen kreuzen müssen.

Die Passerelle selbst beginnt zwischen AZ und Feuerwehrdepot, nach der Kurve. Der Platz liegt etwas erhöht zur Steinachstrasse, was das Projekt ausnutzt: Die Passerelle gewinnt ohne grosse Steigung an Höhe. Genug Höhe, dass die Ein- und Ausfahrt zur Parkgarage unter der Passerelle «versorgt» werden kann.

Von der Steinachstrasse her gesehen: Rechts ist die Garageneinfahrt zu sehen mit der Passerelle darüber, links davon die Feuerwehrrampe. Visualisierung: PD

All das erklärt Conzett anhand der Pläne, die an einer Stellwand festgepinnt sind. «Das sind Lösungen, die kann man nur aus einem Wettbewerb gewinnen.» Das Projekt überzeuge aber auch durch die flache Führung («sehr angenehm für die Nutzer»), und die elegante Konstruktion. Vorgesehen sind zwei Stützen, die je zwei Pfeiler in V-Form bilden.

Auch Christian Isler, Kommandant von Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt St.Gallen, begutachtet im Amtshaus die verschiedenen Modelle. Zum Siegerprojekt sagt er: «Für uns passt es. Es ist eine gute Lösung.» Während der Bauzeit werde die Feuerwehr die Zufahrt zur Steinachstrasse nicht benutzen können, aber das sei temporär und daher kein Problem.

Kostenschätzung liegt bei sechs Millionen

Die Verschiebung der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage wird die Stadt bezahlen müssen. Die Stadt wird auch gewährleisten müssen, dass die Cityparking St.Gallen AG, der die Parkgarage gehört, diese während der Bauzeit weiterhin betreiben kann. Es gebe Lösungen, sagt dazu Beat Rietmann, Leiter des Tiefbauamts. Man könne erst die neue Zufahrt bauen, dann die alte abbrechen. Zur Wirtschaftlichkeit heisst es im Jurybericht: «Das Projekt gehört trotz Umbauten der bestehenden Rampe zu den wirtschaftlichsten Wettbewerbseingaben.» Das Projekt wird gemäss ersten Kostenschätzungen sechs Millionen Franken kosten, plus-minus 30 Prozent.

Beat Rietmann, Leiter Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Als nächstes wird das Vorprojekt ausgearbeitet, das dann in die Mitwirkung geht. Danach wird das Bauprojekt ausgearbeitet. Über den Kredit für den Bau wird das Stadtparlament entscheiden, dann folgt die öffentliche Auflage. Der früheste Baubeginn ist 2026/2027.

Vor dem Hintergrund von Lebensqualität und Klimawandel sei es wichtig, dass alle die Velowege nutzen können, sagt Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. «Nicht jeder ist ein routinierter Velofahrer.» Das Projekt Sittersteg zeige exemplarisch, dass Projekte für Fussgängerinnen und Velofahrer nötig seien. Bis in zehn, zwölf Jahren soll die Veloschnellroute fertig sein. Der Weg ist noch weit. Oder wie Buschor es sagt: «Wir haben uns auf den Weg gemacht, mehr fürs Velo zu tun.»