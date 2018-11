St.Gallen: Studenten schlagen Tür zum SP-Sekretariat ein

In der Nacht auf Donnerstag uferte eine Studentenparty in einer WG an der Zwinglistrasse aus. Auf dem Nachhauseweg beschädigten Gäste die Tür zum SP-Sekretariat mit einem Schirmständer. Die Partei ist mit einem Schrecken davongekommen.