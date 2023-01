St.Galler Jahrestage 2023: Von der Pestepidemie über die Reformation bis zum Silberturm

Gespräch Traumpaar Ehammer/Meklau im Doppelinterview: «Simons Selbstbewusstsein hat mich überrumpelt»

Der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer und die österreichische Skicrosserin Tatjana Meklau haben sich in diesem Herbst verlobt. Was geht ab in einer Beziehung zweier ehrgeiziger internationaler Topsportler?