St.Gallen St.Fiden verliert seine Quartiermetzgerei nach über 70 Jahren: Die Metzgerei Schär schliesst Ende Mai für immer Seit 1948 ist die Metzgerei Schär in St.Fiden zu Hause. Nun schliesst der Traditionsbetrieb Ende Mai. Am Produktionsstandort in Thal hält die Micarna, welche die Rudolf Schär AG bereits 2014 übernommen hat, aber fest. So werden die Schär-Produkte auch künftig noch erhältlich sein – dies aber nur noch im Detailhandel.

Bald ist Schluss mit Bratwurst und Co.: Die Metzgerei Schär an der Rorschacher Strasse 114 in St.Fiden schliesst Ende Mai. Donato Caspari (29. April 2022)

Weiss, rosa, rot: In allen verschiedenen Farbtönen liegt das Fleisch hinter der Glasscheibe ordentlich in der Theke. Bratwürste, Fleischkäse, Mostbröckli, Schinken, Pantli: In der Metzgerei Schär in St.Fiden gibt es alles, was das Herz von Fleischliebhabern höherschlagen lässt. Das, was die Kundinnen und Kunden derzeit an der Eingangstüre vorfinden, dürfte einige aber so gar nicht in Freude versetzen.

Seit kurzem informiert an der Glasscheibe ein Zettel darüber, dass die Metzgerei an der Rorschacher Strasse 114 Ende Mai schliesst. Grund dafür seien veränderte Rahmenbedingungen und das sich wandelnde Einkaufs- und Konsumverhalten. «Wir blicken auf ereignisreiche Geschäftsjahre zurück und bedanken uns bei Ihnen für Ihre Treue, die spannenden Begegnungen und die grossartige Unterstützung, die wir all die Jahre erfahren durften», ist weiter zu lesen.

Mit der Schliessung der Metzgerei endet eine jahrzehntelange Tradition: Die Rudolf Schär AG ist seit über 70 Jahren fest in der Stadt verankert. So heisst es im Infoblatt denn auch gross: «Eine Ära geht zu Ende.»

Seit 1945 in St.Fiden zu Hause

Angefangen hat alles in den Jahren 1945/1946: Rudolf Schär gründet in einer ehemaligen Stickereifabrik in St.Gallen die Rudolf Schär AG zur Herstellung und zum Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren, Konserven und Suppenprodukten. 1948 wird die Metzgerei Schär am heutigen Standort in St.Fiden eröffnet. 1973 erwirbt Rudolf Schär dann eine Bauparzelle in Thal. Dort, im Gebiet Buriet, entsteht die Produktionsstätte der Rudolf Schär AG.

Diese wurde seither dreimal erweitert. Rund 70 Mitarbeitende verarbeiten heute täglich das Rohmaterial zu einer breiten Palette an regionalen Fleischprodukten. Der Vertrieb erfolgt über Grossverteiler, Detaillisten, Privatmetzgereien und über das eigene Fachgeschäft in St.Gallen.

Seit ihrer Gründung wuchs die Rudolf Schär AG stetig, seit 2008 führt diese Christian Schär in dritter Generation. 2014 kommt es zu einer grösseren Veränderung: Um die Zukunft des Traditionsbetriebs zu sichern, verkauft die Rudolf Schär AG das Unternehmen an die Migros-Tochter Micarna. Das Unternehmen wird aber als eigenständiger Betrieb weitergeführt. 2021 endet diese Eigenständigkeit: Die Fleischverarbeiterin wird ganz in die Micarna-Gruppe integriert.

«Eine Ära geht zu Ende»: Ein Infoblatt informiert die Kundschaft derzeit über die bevorstehende Schliessung. Donato Caspari (29. April 2022)

Entscheid wurde seit einiger Zeit geplant

Geschäftsführer Christian Schär will sich auf Anfrage nicht zur Schliessung der Metzgerei äussern. Antworten gibt es von der Medienstelle der Migros. Die Micarna habe bereits seit dem Erwerb der Rudolf Schär AG im Jahr 2014 die meisten zentralen Bereiche abgedeckt, sagt Migros-Pressesprecher Marcel Schlatter. «Der Schritt, das Unternehmen nun ganz in die Micarna zu integrieren, war ein seit einiger Zeit geplanter Geschäftsentscheid.» Dieser sei unabhängig von Corona getroffen worden.

Die Migros fokussiere sich seit 2019 verstärkt auf ihr Kerngeschäft und habe für verschiedene, nicht mehr passende Geschäftsfelder neue Eigentümer gesucht. Die Micarna sei auf Produkte für Kunden im Detailhandel ausgerichtet, sagt Schlatter:

«Das Führen einer Quartiermetzgerei passt nicht ins Geschäftsmodell der Micarna.»

Man habe auch für die Metzgerei Schär eine Nachfolge gesucht. «Eine solche konnte leider nicht gefunden werden. Deshalb wird die Metzgerei geschlossen.» Die fünf Angestellten seien im März über diesen Schritt informiert worden.

Schär-Produkte bleiben erhalten

Nicht geschlossen wird hingegen der Produktionsbetrieb. «Die beliebten Produkte der heutigen Rudolf Schär AG werden weiterhin am Standort Thal produziert», sagt Schlatter. Schär bleibe als Produktmarke unter dem Markendach der Micarna-Gruppe erhalten und stehe weiterhin für Spezialitäten aus der Region Säntis/Bodensee.

«Die lange Tradition wird auch in Zukunft weitergeführt.»

Die rechtlichen Einheiten der Micarna und Rudolf Schär AG sollen nun zu einer Firma zusammengelegt werden. Die Micarna übernehme alle Rechten und Pflichten, alle Mitarbeitenden, Verträge und auch alle Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Einen Stellenabbau gibt es laut dem Pressesprecher nicht. Die rund 70 Mitarbeitenden des Produktionsbetriebes werden von der Micarna übernommen. Die fünf Mitarbeitenden der Metzgerei in St.Fiden hätten ein Angebot für eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Micarna-Gruppe an den Standorten Thal und Bazenheid erhalten.

Schlussverkauf Ende Mai

Bis zum letzten Mal Spezialitäten über die Fleischtheke in der Metzgerei gehen, dauert es nur noch ein paar wenige Wochen. Der letzte reguläre Verkaufstag findet am Samstag, 21. Mai, statt. Am 24. und 25. Mai gibt es gemäss Infoblatt einen Schlussverkauf. Danach schliessen die Türen der Metzgerei Schär für immer. Schon Musiker Stephan Remmler hatte es 1986 gesungen: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.