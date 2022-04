St.Gallen Statt Schlagerhits gibt's jetzt Kaffee im Kafi Schatz an der Goliathgasse Das Kafi Schatz hat im vergangenen November seinen zweiten Standort in der St.Galler Innenstadt eröffnet. Eigentlich sollte aus dem Lokal an der Goliathgasse 32 eine Schlagerbeiz werden. Corona machte diesen Plänen aber ein Strich durch die Rechnung.

Sandro Gelpke bereitet einen Milchkaffee im Kafi Schatz zu. Bild: Samantha Wanjiru

Wer in den vergangenen Monaten der Goliathgasse in St.Gallen entlang spaziert ist, dem dürfte eine Neuerung aufgefallen sein: Denn dort, bei der Hausnummer 32, steigt einem nun Kaffeegeruch in die Nase. Seit November haben Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber die Möglichkeit, ihre Tasse Kaffee im Kafi Schatz zu geniessen. Das St.Galler Unternehmen führt bereits in der Shopping Arena eine Filiale. Inhaber Ronny Spitzli war schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Standort in der St.Galler Innenstadt.

Sandro Gelpke, Shopmanager Kafi Schatz. Bild: Samantha Wanjiru

«Wegen der Coronapandemie kam es immer wieder zu Verzögerungen bei der Eröffnung des Cafés» sagt Shopmanager Sandro Gelpke. Der 33-Jährige ist für das Tagesgeschäft an beiden Standorten verantwortlich. «Wir hatten zum Beispiel mit Lieferverzögerungen bei der Bestellung von Möbeln zu kämpfen.» Ende November war es dann aber so weit. Ohne grosse Werbung öffnete das Kafi Schatz seine Türen.

Zuvor stand das Lokal an der Goliathgasse seit Sommer 2020 leer. Vorher befand sich dort der Plattenladen Z Records. Laut Florian Meier, dem Vermieter der Liegenschaft und Geschäftsführer der Meier & Partner Immobilien AG, sollte aus dem Lokal eigentlich eine Schlagerbeiz werden. Es sollte die erste ihrer Art in St.Gallen werden. «Corona hat uns die Suche nach einem neuen Pächter nicht erleichtert. Die Ausgangsszene hatte sich zurückgezogen. Das Konzept der Schlagerbar konnte mit der Unsicherheit nicht greifen», sagt Meier.

«Wir sind aber sehr glücklich damit, dass wir mit dem Kafi Schatz einen erfahrenen Pächter gefunden haben. Roni Spitzli bringt mit dem Café eine weitere Qualitäts-Kaffeekultur in die Stadt zurück.»

Vegane Backwaren und gemütliches Ambiente

Derzeit arbeiten drei Mitarbeiter in der neuen Filiale des Kafi Schatz. Sandro Gelpke ist gelernter Barista. «Durch meine Ausbildung hab ich die Möglichkeit, unser Personal gezielt zu schulen und Fachwissen weiterzugeben», sagt er. Dies ermögliche, dass jede einzelne Tasse Kaffee mit einer hochwertigen Qualität serviert werde.

Die verwendeten Kaffeemischungen kommen von der Zürcher Rösterei Henauer. Gelpke sagt:

«Uns ist ein voller Geschmack beim Kaffee sehr wichtig. Da muss die Qualität stimmen. Deswegen arbeiten wir schon lange mit dieser Firma zusammen.»

Zum Kaffee können Gäste unter anderem selbstgebackte vegane Backwaren und klassische Appenzeller Hefegipfel bestellen.

Die Inneneinrichtung ist im sogenannten «Urban Chic Style» gehalten. Eine grüne Palmentapete ziert die Wände des Cafés. In der Mitte steht die hölzerne Bartheke. Goldene Bilderrahmen und Spiegel lassen den Raum grösser wirken. Gerade für jüngere Gäste ist das Kafi Schatz «Instagrammable». Das bedeutet, dass sich das Café aufgrund dessen stilvoller Einrichtung besonders gut für Fotos für die sozialen Medien eignet.

Für viele moderne Gastrobetriebe gehört dies mittlerweile zur Marketingstrategie, um die Reichweite in den sozialen Medien zu erhöhen. «Wir wollen, dass sich der Gast zu Hause fühlt. Deswegen haben wir ein gemütliches und warmes Ambiente gestaltet. Bei uns ist jeder willkommen», sagt Gelpke.