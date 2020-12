st.gallen Stadt St.Gallen will bis 2050 klimaneutral werden und führt neue Förderung für Photovoltaikanlagen ein Am 1. Januar 2021 tritt das revidierte Energiefondsreglement der Stadt St.Gallen in Kraft. Neu wird der Bau von Photovoltaikanlagen mit einem zusätzlichen Beitrag gefördert.

Der Anteil an Solarstrom soll in den nächsten Jahren in St.Gallen gesteigert werden. Bild: Benjamin Manser

(pd/red) Im September hat die Stadtbevölkerung der Zielsetzung, bis im Jahr 2050 klimaneutral zu werden, deutlich zugestimmt. «Um dieses Ziel zu erreichen muss unser Strom zu 100 Prozent erneuerbar und der Anteil an Solarstrom in den nächsten Jahren massiv gesteigert werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt St.Gallen. Deshalb unterstützt die Stadt St.Gallen neu den Bau einer Photovoltaikanlage bis 100 kWp, ergänzend zum Beitrag des Bundes, mit Geldern aus dem Energiefonds.

CO2-Ausstoss bis ins Jahr 2050 auf Null-Tonnen reduzieren

Der Artikel Klimaschutz und Klimawandel in der Gemeindeordnung verlange, dass die Stadt St.Gallen den CO2-Ausstoss bis ins Jahr 2050 auf Null-Tonnen reduziere und die Energieversorgung vollständig erneuerbar werde. «Damit dieses Ziel erreicht wird, ist unter anderem ein massiver Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf städtischem Gebiet nötig», so der Wortlaut der Mitteilung.

Mit der Anpassung des Energiefondsreglements im Massnahmenbereich Photovoltaik soll der Ausbau beschleunigt werden. Der Energiefonds sei eine Massnahme des Energiekonzepts 2050, das zum Ziel habe, den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen und erneuerbare Energien zu fördern.

Neue Förderung für Photovoltaikanlagen

Bis anhin habe die Stadt St.Gallen die Wartezeit auf die Einmalvergütung des Bundes für den Bau kleiner Photovoltaikanlagen (KLEIV) mit einer Überbrückungsfinanzierung verkürzt. Diese Überbrückungsfinanzierung werd aufgehoben und durch einen zusätzlichen Förderbeitrag aus dem Energiefonds ersetzt. Der Förderbeitrag entspreche dem Leistungsbeitrag der Einmalvergütung des Bundes für kleine PV-Anlagen (KLEIV ohne Grundbeitrag). Damit werde der Förderbeitrag für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung bis maximal 100 kWp fast verdoppelt. Die ab 1. Januar 2021 geltende Änderung des Energiefondsreglements verkürze die Amortisationszeit und schaffe einen zusätzlichen finanziellen Anreiz.

Zusätzliche Beiträge für Kombination Photovoltaik und Begrünung

Ab Januar 2021 fördert die Stadt St.Gallen zudem Photovoltaikanlagen auf Flachdächern, die mit einer für die Biodiversität wertvollen Begrünung kombiniert werden, mit einem Zusatzbeitrag von 20 Prozent des Leistungsbeitrages der Einmalvergütung des Bundes (KLEIV ohne Grundbeitrag). Die Anforderung an die Begrünung sind im Infoblatt «Biodiversität, PV-Strom und Regenwasserretention auf Flachdächern» der Energieagentur St.Gallen definiert.

Nur noch Förderung für rein elektrisch betriebene Autos

Neben den Neuerungen im Massnahmenbereich Photovoltaik sei zudem das Energiefondsreglement im Bereich Elektromobilität angepasst worden: «Die Förderung von Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid-Antrieb wird aufgehoben. Die Förderung für Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb bleibt unverändert.»

Ein neuer Förderbereich unterstütze des weiteren den Heizungsersatz bei Objekten, bei welchen die konventionellen erneuerbaren Lösungen (Anschluss an Wärmenetz, Wärmepumpe) nicht möglich seien.