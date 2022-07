St.Gallen Sport und Ausbildung unter einem Hut: United School of Sports feiert das 10-Jahr-Jubiläum Die vergangenen zehn Jahre sind für die United School of Sports in St.Gallen zur Erfolgsgeschichte mit verschiedenen Ansprüchen geworden. Die Schule vereint Sport mit der kaufmännischen Lehre.

Die United School of Sports in St.Gallen feiert heuer ihr 10-jähriges Bestehen. Bild: Benjamin Manser

Mit der Idee und dem Anspruch, die kaufmännische Grundausbildung und den Leistungssport für Sporttalente unter einen Hut zu bringen, ist die United School of Sports vor zehn Jahren nach St.Gallen gekommen. Dies, nachdem sich in Zürich das Ansinnen des Gründers Tobias Rohner zuvor schon während zehn Jahren als ein Erfolg erwiesen hatte. Das Ausbildungsmodell ist so konzipiert, dass die Lernenden sämtliche Verpflichtungen aus Schule, Betrieb und Sport erfüllen können. Die Finanzierung erfolgt dabei im Wesentlichen über Beiträge des Bundes und der Kantone – aber auch der Betriebe.

Drei Jahre werden zu vier Jahren

Möglich wird das Ausbildungsmodell durch die Verlängerung der Grundausbildung von drei auf vier Jahre. Damit steht den Lernenden für das Training in ihrer Sportart mehr Zeit zur Verfügung. Die Ausbildungsphilosophie stellt die drei Schwerpunkte Flexibilität, Individualität und Ganzheitlichkeit ins Zentrum.

Tamara Rangelov, Leiterin berufspraktische Ausbildung. Bild: PD

«Wir wollen Menschenbildung betreiben, Menschen in ihrer Ausbildung und im Sport begleiten.»

Das sagt Tamara Rangelov, die seit der Gründung der United School of Sports in St.Gallen die berufspraktische Ausbildung leitet.

Dass die jugendlichen Talente neben ihren sportlichen Ambitionen eine fundierte berufliche Ausbildung absolvieren, ist ihr vor allem wichtig, weil gerade einmal sechs Prozent aller Sportlerinnen und Sportler in der Schweiz auch von ihrer sportlichen Tätigkeit leben können. «Da ist eine berufliche Grundausbildung bei allen sportlichen Ambitionen fundamental», weiss Rangelov.

Ein Ziel – drei Wege

Dies bestätigt auch Raphael Kramer, der bei den Handballern von Fortitudo Gossau für den Nachwuchsbereich zuständig ist und als Oberstufenlehrer auch die pädagogischen Aspekte kennt. «Mit der United School of Sports haben Jugendliche gewissermassen den Fünfer und das Weggli. Schade ist eigentlich nur, dass dieser Ausbildungsweg nur im kaufmännischen Bereich besteht.»

Dass die Wege bei den Absolventinnen und Absolventen der Sportschule nicht immer geradlinig verlaufen, hat die Abschlussfeier des Jubiläumsjahrgangs mit 18 Diplomierten in der Sporthalle Kreuzbleiche gezeigt. Vier Handballer haben vor vier Jahren ihre Ausbildung begonnen. Dies mit dem Ziel, später Leistungs- und Spitzensportler zu werden. Am Ende ihrer Ausbildung sind daraus drei unterschiedliche Wege geworden.

Ein Jugendlicher hat den Sport bei Seite gelegt. Er will sich auf seine berufliche Karriere konzentrieren. Zwei sind im mittleren Leistungsbereich der 1. Liga bei der Spielgemeinschaft von Fides/Otmar gelandet und nur einer hat den Sprung in den Bereich des Spitzensportes geschafft.

Ambitionen zum Handballprofi

Andrin Schneider wechselt bald in die Nationalliga A. Bild: PD

Andrin Schneider wechselt auf die neue Saison aus der Nationalliga B von Fortitudo Gossau in die Nationalliga A bei St.Otmar. «Meine Ziele der vergangenen vier Jahre habe ich erreicht. Ich habe den Sprung in die höchste Spielklasse geschafft, bin Bestandteil der U21-Nationalmannschaft und habe die berufliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Das Gerüst für eine gute Zukunft steht. In fünf bis zehn Jahren sehe ich mich als fester Leader in der NLA oder vielleicht sogar als Handballprofi im Ausland.»

Gian Tarneller hat als Bester abgeschlossen. Bild: PD

Von diesen hohen sportlichen Ambitionen sind Nick Latzer und Gian Tarneller abgekommen. «Die vier Jahre waren für mich turbulent. Sportlich wurden die grossen Ziele nicht erreicht. Trotzdem bin ich zufrieden mit meiner persönlichen Leistung und freue mich auf die Spiele in der 1. Liga», resümiert Gian Tarneller, der den besten schulischen und betrieblichen Abschluss des gesamten Jahrgangs erreichte und sich auch deshalb die Berufsmaturität als nächstes Ziel gesetzt hat.

In die gleiche Richtung plant auch Nick Latzer seine Zukunft. «Ich konnte mich in den vergangenen vier Jahren im Sport, in der Schule und vor allem als Mensch weiterentwickeln. Obwohl der Sport nicht mehr erste Priorität hat, freue ich mich auf die Zeit mit meinem Team von Fides/Otmar. Meine vierjährige Lehrzeit war für mich unglaublich lehrreich.»

Nick Latzer freut sich auf die Zeit bei Fides/Othmar. Bild: PD

Die jungen Handballer und Berufsleute unterstreichen mit ihren Aussagen den Wert und die Vielseitigkeit der United School of Sports oder wie es Raphael Kramer formuliert: «Gäbe es das Erfolgsmodell nicht, müsste es sofort erfunden werden – aber gleich auch noch ausgebaut werden für Jugendliche, welche beispielsweise eine Handwerkerlehre machen möchten oder den akademischen Weg einschlagen wollen.»