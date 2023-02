Grossprojekt Spatenstich für 55-Millionen-Projekt im Westen der Stadt St.Gallen: Die Bauarbeiten für mehr als 130 Wohnungen im Wolfganghof haben begonnen Nach sieben Jahren Planung haben die Arbeiten für die Überbauung im Wolfganghof begonnen. Das Quartier der St.Galler Pensionskasse wird mit fünf Haupthäusern und vier Nebenbauten ergänzt.

Im Wohnquartier Wolfganghof entstehen 132 neue Wohnungen und 805 Quadratmeter Büro-und Gewerbefläche. Visualisierung: PD

Die Bagger sind aufgefahren und Erde wird abtransportiert. Die Arbeiten für die Überbauung Wolfganghof haben begonnen. Das St.Galler Wohnquartier mit dem roten Backstein wird mit fünf Haupthäusern und vier Nebenbauten erweitert. Im südlichen Areal des Quartiers entsteht neuer Wohnraum unter dem Motto: «Für alle, für immer». Besitzerin und Bauherrin ist die St.Galler Pensionskasse (SGPK).

«Im Wolfganghof soll man geboren und alt werden können», sagt die Kommunikationsverantwortliche der SGPK, Béatrice Frei.

Kleinere Wohnungen und Schutzräume ergänzen die Siedlung

Das Projekt umfasst 132 Wohnungen. Davon werden 117 zu kleineren Einheiten, da es im Wolfganghof bislang vor allem grosse Wohnungen gibt. Konkret entstehen 63 Wohnungen mit 2.5 Zimmern, 54 mit 3.5 Zimmern, neun mit 4.5 Zimmern und sechs mit 1.5 Zimmern. Die Wohnungen sollten ab Herbst 2025 etappenweise bezugsbereit sein.

Nebst den Wohnungen entstehen 805 Quadratmeter Büro-und Gewerbefläche. Beispielsweise für Gemeinschaftsbüros, Arztpraxen oder Kitas. «Wir sind noch relativ offen, was die Nutzung der Räumlichkeiten betrifft», sagt Mesut Schmid, Leiter Bereich Immobilien der SGPK. Hinzu kommen 93 Tiefgaragenplätze, wovon sich 40 zusätzliche Plätze in der bestehenden Garage befinden sowie 206 Veloabstellplätze in den Hauptgebäuden.

Während der Planung wurde die SGPK vom Amt für Militär und Zivilschutz aufgefordert, genügend Schutzräume einzubauen. «Grund dafür ist die aktuelle Lage in der Ukraine», so Schmid. Die Überbauung verfügt deshalb über 252 Schutzräume. Die Baukosten des Projekts belaufen sich auf rund 55 Millionen Franken.

Mit dem Spatenstich endet eine rund siebenjährige Planungszeit. Bild: Ambra Elia

Das Projekt unterstützt das selbstständige Wohnen im Alter

Mit der Überbauung wird laut Richard Ammann, Vizepräsident des Stiftungsrats der SGPK, ein Beitrag an die Stadt und an das Quartier Wolfganghof geleistet. «Die Wohnungen werden qualitativ hochwertig und trotzdem bezahlbar sein», sagt er.

Ammann sagt, dass während der Planung bewusst auf ältere Menschen geachtet worden sei. Anwohnerinnen und Anwohner des Wolfganghofs sollen sich in jeder Lebensphase wohlfühlen. Die Erreichbarkeit mit Lift, Storen mit Elektroantrieb sowie schwellenlosen Duschen ermöglichen laut Amman barrierefreies und selbstständiges Wohnen im Alter.

Die Planung und Entwicklung des Projekts dauerte rund sieben Jahre. Schmid sagt: «Wir konnten alle bisherigen Schwierigkeiten gut meistern.» Damit seien unter anderem die steigenden Strompreise gemeint. «Wir haben die Ruhe bewahrt und passende Lösungen gefunden.»