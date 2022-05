St.Gallen Soziale Arbeit auf vier Rädern: Auf der Kreuzbleiche wird für den guten Zweck geskatet Knapp 18 Kinder und Jugendliche haben am Mittwoch an einem Skater-Workshop an der Kreuzbleiche in St.Gallen teilgenommen. Die Organisatorin Sabrina Würsch und der Skate-Profi Wolfi Wanner machten dabei auf das internationale Projekt «Skateistan» aufmerksam.

Wolfi Wanner (rechts) bringt einem Jungen einen neuen Trick bei. Samantha Wanjiru

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Skate-Workshops im Skaterpark an der Kreuzbleiche durften sich am Mittwoch über ein perfektes Sportwetter freuen. Im breiten Sonnenschein und einer angenehmen Brise probierten sich 18 Kinder und Jugendliche an neuen Skateboard-Tricks. Ein Team von acht erwachsenen Skateliebhaberinnen und -liebhabern organisierte den Sportevent. Die Mitorganisatorin Sabrina Würsch holte dafür den Skaterprofi Walter Wanner mit ins Boot.

Sabrina Würsch, St.Gallen. Bild:Samantha Wanjiru

Sabrina Würsch ist Produktmanagerin bei der Firma Bühler in Uzwil. Die 26-jährige Skaterin ist Mitglied in der firmeneigenen Organisation «Women in STEM». Diese setzt sich dafür ein, dass Mädchen und Frauen einen einfacheren Zugang zu technologischen Ausbildungen erhalten. Mit weiteren Mitgliedern des Projektes entschied sich Würsch dazu, den Skate-Workshop in der Kreuzbleiche zu organisieren. «Die Idee hinter dem Workshop war es, unsere Leidenschaft zum Skater-Sport mit unserem Wissen über technologische Berufe zu kombinieren», sagt Würsch. Ziel sei es auch, auf das Skatingprojekt «Skateistan» aufmerksam zu machen.

Die jungen Sportler skaten für einen guten Zweck

«Skateistan» ist ein internationales Hilfsprojekt, das 2007 in Afghanistan gegründet wurde. Das Ziel der Organisation ist es, Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern durch den Skatesport Zugang zur schulischen Bildung zu ermöglichen. Dabei wird durch verschiedene Bildungsprojekte die Eigenentwicklung der Kinder gezielt gefördert. «Wir haben ‹Skateistan› kontaktiert, da wir von dem Projekt begeistert waren. Alle Einnahmen, die wir über den heutigen Workshop machen, werden direkt an das Projekt gespendet», sagt Würsch.

«Die Arbeit mit den Kindern ist eine Freude»

Wolfi Wanner, St.Gallen Bild: Benjamin Manser

Wolfi Wanner ist eine Skaterlegende in St.Gallen. Der Sportler ist schon seit über 40 Jahren auf den vier Rändern unterwegs. «Ich engagiere mich schon lange für die Skaterjugend in St.Gallen. Den heutigen Workshop leite ich sehr gerne. Die Arbeit mit den Kindern ist eine Freude.» Bei der Arbeit mit den jungen Sportlerinnen und Sportlern sei es wichtig, ihnen den schmalen Grat zwischen Sicherheit und Grenzerfahrungen beizubringen. «Wir haben die Kids in verschiedene Gruppen eingeteilt, je nach Leistungsniveau. Zuerst bringen wir ihnen die wichtigsten Basics bei. Wenn sie diese beherrschen, lassen wir ihnen den Freiraum, sich mit neuen Tricks auszutoben.»

Technik und Praxis werden kombiniert

Beim kostenlosen Event übten sich Mädchen und Jungen an Tricks wie dem «Olli», dem «Kick Turn» und dem «Kick Flip». Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen Schutzkleidung wie Schienbeinschoner und Helme. «Mein grösster Traum ist, einmal Skateprofi zu werden. Genau wie Tony Hawk», sagt ein sechsjähriger Junge. Zwischen den Trainingseinheiten gab es immer wieder eine Trink- und Essenspause. Die Verpflegung wurde von den Organisatoren gesponsert. Den jungen Sportlerinnen und Sportlern wurde nicht nur das Skaten beigebracht, sondern auch der technische Aspekt des Sportes. «Wir zeigen den Kindern, wie ein Skateboard überhaupt aufgebaut ist und welche Schraube wo platziert werden muss», sagt Würsch.

Die jungen Sportler geniessen eine Verschnaufpause. Bild: Samantha Wanjiru

Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer war weiblich. Eine Tatsache, die Sabrina Würsch sehr freute. In der Vorbereitung zum Workshop hätten die Organisatoren bewusst darauf aufmerksam gemacht, dass auch Mädchen herzlich willkommen seien. «Dass wir weibliche Teilnehmer spezifisch angesprochen haben, kommt von unserem Engagement bei «Women in STEM». Wir möchten, dass Mädchen und Frauen in allen männerdominierten Lebensbereichen ihren Platz erhalten. Sei es im Job oder beim Sport», sagt Würsch.