Die regionale Bedeutung der Olma-Messen St.Gallen war Gegenstand einer Ende November 2021 veröffentlichten Studie des Instituts für Systemisches Management und Public Governance der Universität St.Gallen (IMP-HSG). Die Studie habe aufgezeigt, dass mit den Aktivitäten der Olma-Messen St.Gallen sowie den Ausgaben ihrer Messeaussteller und -besucherinnen und -besucher und der Veranstalterinnen und Veranstalter sowie den Teilnehmenden erhebliche regionalwirtschaftliche Effekte verbunden seien. So hätten Messen und Veranstaltungen der Olma-Messen 2019 Gesamtumsätze in Höhe von rund 294 Millionen Franken generiert – davon rund 177 Millionen Franken in der Ostschweiz (AI, AR, SG, TG). Die direkten und indirekten Umsätze für die Stadt und Agglomeration St.Gallen hätten dabei rund 141 Millionen Franken betragen. (pd/fra)