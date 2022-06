St.Gallen Nach Vorfall auf Fussballplatz: Polizei nimmt 21-Jährigen wegen Berührungen von Kindern fest Am Samstagabend hat im Bereich der Fussballwiese der Schule Hebel-Bach in St.Georgen ein Mann Kinder berührt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft ist es der Kantonspolizei St.Gallen gelungen, einen dringend verdächtigen 21-Jährigen festzunehmen.

Ein 21-Jähriger wird verdächtigt, Kinder berührt zu haben. Symbolbild: Getty

Die Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen führten zu einem 21-jährigen Mann. Er wird dringend verdächtigt, die Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren berührt zu haben, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Mann konnte mit Hilfe der Beschreibung der Buben ermittelt werden. «Zur Tatzeit wurde von Zeugen zudem ein Auto vor Ort gesehen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Auch diese Information konnten wir in unseren Ermittlungen miteinbeziehen.»

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte die Festnahme und eine Hausdurchsuchung. In den Befragungen gab der Beschuldigte zu, sich an der Örtlichkeit aufgehalten zu haben. Er gestand auch, mit den Kindern in Kontakt gestanden zu sein.

In welcher Art und Weise die Berührungen stattgefunden haben, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Staatsanwaltschaft hat beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft gegen den 21-Jährigen beantragt. (kapo/vat)