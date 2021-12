St.Gallen Nach Gewaltdelikt an Bahnhofstrasse: Auch der letzte Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen Bei der tätlichen Auseinandersetzung an der Bahnhofstrasse verstarb Mitte September ein Mann, zwei weitere wurden schwer verletzt. Im Oktober konnte die Polizei fünf Tatverdächtige ermitteln. Nun sind alle wieder auf freiem Fuss.

Die Attacke ereignete sich an der Bahnhofstrasse in St.Gallen. Archivbild: Tagblatt

Nach dem Gewaltdelikt an der Bahnhofsstrasse, dass sich im September ereignet hatte, wurde auch der letzte Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen, wie das Newsportal st.gallen24 schreibt.

Anfang Oktober fünf Tatverdächtige festgenommen

Rückblick. In der Nacht auf Sonntag, den 19. September, waren drei junge Männer bei einer tätlichen Auseinandersetzung an der Bahnhofstrasse in St.Gallen schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt und verstarb rund zwei Wochen später.

Die Kantonspolizei St.Gallen war nach umfangreichen Ermittlungen von sieben an der Tat beteiligten Männern ausgegangen. Fünf der sieben Befragten waren Anfang Oktober festgenommen worden. Bis auf einen 24-jährigen Kosovaren wurden sie alle bereits im Oktober wieder auf freien Fuss gesetzt.

Nun wurde auch der letzte Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen. Leo-Philippe Menzel, Medienbeauftragter der Staatsanwaltschaft, sagte gegenüber dem Newsportal, es seien keine Haftgründe wie Kollusionsgefahr, Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr gegeben.

Häufung von Gewaltdelikten in St.Gallen

Es war nicht das einzige Gewaltdelikt, dass sich seit dem Sommer in St.Gallen ereignete. Ende August wurde ein 38-jähriger Dominikaner in der Brühlgasse von mehreren Personen angegriffen. Auch er starb wenige Tage später an seinen Verletzungen. Ende September wurde ein 36-jähriger Spanier bei einer Auseinandersetzung durch ein Messer schwer verletzt.

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei, sagte damals, dass zwischen Juli und September allein in der Stadt St.Gallen zu 40 Gewaltdelikten gekommen sei – darunter Raub, Körperverletzung und Schlägereien. (pd/lw)