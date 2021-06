St.Gallen Mercedes zu Schrott gefahren und geflüchtet: 100'000 Franken Sachschaden nach Selbstunfall beim Bahnhof – Polizei sucht Zeugen Beim Hauptbahnhof ist es am frühen Montagmorgen zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Fahrzeug durchbrach die Abschrankung zum Gleis und blieb stecken. Die Lenkerin oder der Lenker flüchtete und konnte bislang noch nicht angehalten werden.

Die Polizei fahndet derzeit nach der flüchtigen Person. Bild: Raphael Rohner

(sae/vre/rar) Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montag im Morgenverkehr an der St.Galler Rosenbergstrasse ereignet. Kurz vor sechs Uhr durchbrach ein weisser Mercedes mit Thurgauer Kennzeichen den Metallzaun zwischen der Strasse und dem Gleisfeld des Hauptbahnhofs. Danach krachte er frontal in den Mast der Eisenbahn-Oberleitung und blieb stecken.

Beim Selbstunfall wurde ein Mercedes zu Schrott gefahren. Video: Raphael Rohner

Beim Unfall wurden mehrere Dutzend Teile des Sportwagens auf die Strasse geschleudert. Diese wurden von der Polizei markiert und sichergestellt. Eine Velofahrerin begutachtet die Trümmer: «Kaum vorstellbar, wie schnell der gekommen sein muss! Da liegt sogar ein Türgriff am Boden.» Sie zückt ihr Smartphone und macht einige Bilder.

Ein Türgriff wurde mehrere Meter weit geschleudert. Bild: Raphael Rohner

Gemäss Stadtpolizei ist beim Zwischenfall viel Sachschaden entstanden; die Rede ist von über 100'000 Franken. Dies, weil gemäss Stapo-Sprecher Dionys Widmer beim Zwischenfall auch Bahnanlagen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es gemäss einem Sprecher der SBB durch den Unfall hingegen nicht. Das Auto landete nicht auf den Gleisen, sondern wurde durch den Mast der Oberleitung gestoppt. Gemäss jetzigen Erkenntnissen wurde beim Vorfall laut Polizei niemand verletzt.

11 Bilder 11 Bilder In St.Gallen kam es am frühen Montagmorgen beim Hauptbahnhof zu einem spektakulärem Unfall. Bild: BRK News

Der Fahrer oder die Fahrerin des Personenautos konnte sich selber aus dem Auto befreien und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei hat bis am Montagabend auf der Suche nach dieser Person einige Hinweise erhalten. «Wir haben aber diese Person noch nicht antreffen und mit ihr sprechen können», so Widmer auf Anfrage. Es sei zudem noch nicht sicher, ob es sich beim Fahrer und Besitzer des Unfallwagens um dieselbe Person handle. Sie ruft zudem Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder allenfalls auch durchs Auto gefährdet wurden, auf, sich unter 071'224'60'00 zu melden.

Das Auto durchbrach den Zaun gegen das Gleisfeld des Hauptbahnhofs und krachte in einen Mast der Eisenbahn-Oberleitung. Bild: Leserreporter

(7. Juni 2021)

Auto war massiv zu schnell unterwegs

Die Bergung des Unfallautos gestaltete sich zeitaufwendig, wurde aber gegen 10 Uhr abgeschlossen. Die Rosenbergstrasse musste für den stadteinwärts fahrenden Verkehr für rund fünf Stunden gesperrt und umgeleitet werden. Ursache für den spektakulären Unfall könnte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein: Das Auto sei massiv zu schnell unterwegs gewesen, heisst es seitens der Polizei. Es wäre nicht der erste Zwischenfall an dieser Stelle, bei dem zu hohes Tempo eine Rolle gespielt hat.

Die Rosenbergstrasse hinter dem Hauptbahnhof: Während der Bergung des Unfallautos kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Bild: Leserreporter

Ende 2019 hat fast an der gleichen Stelle wie nun ein 22-jähriger Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über seinen Wagen verloren. Er war ins Schleudern und auf den Veloweg auf der Südseite der Rosenbergstrasse geraten. Hier hatte das Auto einen 29-jährigen Velofahrer erfasst und war durch den Zaun auf Gleisfeld gestürzt. Dort touchierte es einen abgestellten Zug. Damals wurde der Unfallfahrer im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.