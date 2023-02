ST.GALLEN «Man kommt nicht dagegen an»: Was der Zürcher Autor Thomas Meyer in St.Gallen über seine Erfahrungen mit Antisemitismus berichtete Der Zürcher Kultautor Thomas Meyer schildert auf Einladung der Gesellschaft Schweiz-Israel Ostschweiz seine persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus. Humorvoll, aber ziemlich pessimistisch.

Autor Thomas Meyer berichtete in der Bibliothek Hauptpost von seinen Erfahrungen mit Antisemitismus. Bild: Andrea Zahler

Durch die Strassen von Zürich fuhr er mit dem grellen Schriftzug «Amt für Ironie» und wurde von der Stadt deswegen gemassregelt. Seine Tattoos reichen gut sichtbar bis zum Hals und sollen sich auf dem ganzen Oberkörper ausbreiten. Seit der 2019 abgesagten Hochzeit mit seiner damaligen Verlobten arbeitet er nebenberuflich als Trennungscoach. Sein verfilmter Bestseller «Motti Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» ist 165'000-mal über den Ladentisch gegangen.

Und sein Jus-Studium hat er nach drei Semestern abgebrochen. All das erfährt das Publikum bei der Vorstellung des prominenten Gastes am vergangenen Montagabend im Raum für Literatur der St.Galler Hauptpost aus dem Mund von Daniel Studer, dem Präsidenten der Gesellschaft Schweiz-Israel Ostschweiz und ehemaligen Direktors des Historischen und Völkerkundemuseums.

Jüdische Witze auf dem Pausenplatz

Auf der Bühne nimmt neben Thomas Meyer auch der Organisationspsychologe Harry Wiener Platz, der als Moderator durch die Talkrunde führt. Unter dem Titel «Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein?» fokussieren die beiden auf die Ursachen des Antisemitismus. Der Abend soll zum Nachdenken und zur Selbstreflexion anregen über Antisemitismus und Ausgrenzung.

Wiener stellt gleich zu Beginn die provokative Frage, wie viel davon denn in uns selber stecke. Und was man präventiv dagegen tun könne. Dabei holt er zu einem grossen historischen Bogen aus und unterscheidet zwischen religiös begründetem Anti-Judaismus, rassistischem Antisemitismus und dem Antizionismus des 20. Jahrhunderts. Ausserdem unterscheidet er zwischen gewalttätigem und gewaltlosem Antisemitismus. Als Beispiele für den physisch gewalttätigen Antisemitismus führt er Deutschland und Frankreich an, während der gewaltlose einiges subtiler daherkomme.

Hier meldet sich Thomas Meyer zu Wort und nennt gebildete Leute mit abgeschlossenem Studium, welche sich links verorten und unbedarft behaupten würden: «Und trotzdem, du hast eine jüdische Nase!» Dabei habe ihm noch niemand erklären können, was um Himmels willen eine jüdische Nase sein solle. Und jüdische Witze finde er überhaupt nicht lustig, sie hätten etwas Übergriffiges.

Die dominante jüdische Mame

Von verschiedenen Seiten wird das Phänomen des Antisemitismus eingekreist und um Erklärungen gerungen. Mit einem humoristischen Fragenkatalog führt Thomas Meyer antisemitische Haltungen ad absurdum. Immer mit einem Augenzwinkern und einer grossen Portion entlarvender Ironie. Auch sich selber verschont er dabei nicht, was ihn menschlich und sympathisch macht.

Immer wieder scheint er am latenten Antisemitismus zu verzweifeln und entschuldigt sich sogleich wieder für seine pessimistische Sichtweise: «30 Jahre habe ich gegen den Antisemitismus angekämpft, es hat aber nichts genützt, man kommt nicht dagegen an.»

Seine jüdische Mame wollte er gelegentlich mit der El Al auf den Mond verfrachten, derart habe sie sich immer wieder in seine Lebensentscheidungen eingemischt. Der Grossvater väterlicherseits habe seinen Vater vor der Mischehe mit einer jüdischen Frau und dem sozialen Abstieg gewarnt, der dann auch stattgefunden habe.

Rassismus – Sexismus – Antisemitismus

Mit einer Mischung aus Humor und Verzweiflung präsentiert der Bestsellerautor die verschiedensten ausgrenzenden Klischees und Stereotypen, welche nicht nur die Juden betreffen und nicht auszurotten seien: Frauen könnten nicht Auto fahren, alle Juden seien reich, die Ausgrenzung der Schwarzen in den USA, alle jüdischen Frauen trügen eine Perücke.

«Müssen wir nicht alle zum Psychotherapeuten?», fragt Harry Wiener unvermittelt in die Runde. «Das könnte nicht schaden», antwortet Thomas Meyer und verortet die gesellschaftlichen Ausgrenzungen immer wieder im Elternhaus und in der Prägung der frühen Kindheit: «Das Problem der ausgrenzenden Vorurteile muss inklusiv angegangen werden. Auch mit inklusiven Kinderbüchern!»

Von seiner Begegnung mit Nahum Goldmann, dem Schriftsteller und ehemaligen Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, erzählt Harry Wiener und erwähnt dabei dessen Überzeugung, dass die Wurzel des Antisemitismus vom biblischen «Stigma des auserwählten Volkes» herrühre. Als Begründer des Antizionismus sieht er Charles de Gaulle, den französischen General und Staatsmann während des Zweiten Weltkrieges.