St.Gallen Kasperli im Coronaland: Auf der Kreuzbleiche versprüht ein Puppentheater einen Hauch Normalität Das Münchner «Kasperle Theater» der Familie Liebe hat sein Zelt in St.Gallen aufgeschlagen. Die ersten Gäste kamen von der Polizei, um das Schutzkonzept zu überprüfen.

Mario Liebe und Sohn Jason vor ihrem Puppentheater. Elena Oberholzer

Die Kreuzbleiche ist schneebedeckt. Da, wo in den vergangenen Jahren fleissig Schlittschuh gefahren und Glühwein getrunken wurde, ist es an diesem sonnigen Nachmittag Anfang Dezember auffallend ruhig. Der «Eiszauber», welcher in den letzten beiden Jahren die Kreuzbleiche zum Leben erweckte, musste in diesem aussergewöhnlichen Winter abgesagt werden.

Neben der Reithalle hat das Münchner Puppentheater der Familie Liebe seine Zelte aufgeschlagen, in den nächsten zwei Wochen werden sie hier zahlreiche Vorstellungen spielen. Sie sind gekommen, um mit ihrem Kasperlitheater Gross und Klein ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

In diesem Jahr wird die Familie Liebe, die schon einige Male in St.Gallen zu Gast war, mit ihren aus Holz gefertigten Puppen die Geschichte von Kasperli und der Prinzessin Tausendschön erzählen.

Kasperli trotzt Corona

Nur 50 statt 100 Gäste dürfen ins Zelt. Elena Oberholzer

Am Donnerstagmorgen war die Polizei im beheizten Zelt auf der Kreuzbleiche zu Besuch. Dies nicht, um gemeinsam mit Kasperli nach dem Räuber zu suchen, sondern um das Hygienekonzept des Puppentheaters zu überprüfen: Mindestabstand 1,5 Meter, Maskenpflicht und 50 anstelle von 100 Personen Zelt – man kennt es.

Mario Liebe, welcher das Puppentheater mit seiner Frau und seinen drei Kindern in dritter Generation führt, zeigt sich dankbar:

«Wir sind froh, dass wir in St.Gallen überhaupt gastieren dürfen.»

Lockdown war ein harter Schlag

Als im Frühjahr der erste Lockdown kam und Kasperlis «Tri Tra Trallala» für einige Monate verstummte, traf das auch die Familie Liebe hart: «Das Puppentheater ist alles, was wir haben», fügt Mario Liebe hinzu.

Glücklicherweise konnte sich die fünfköpfige Familie auch im Frühjahr über Wasser halten, die Zeit wurde mit Angespartem überbrückt. Weil keine grossen Ausgaben anfielen, seien sie damit über die Runden gekommen, so Mario Liebe. Auf die Einnahmen der aktuellen Vorstellungen seien sie dennoch angewiesen: Unterhalt, Versicherungen und Platzmieten kosten so einiges. Schwarzmalerei scheint bei der Familie Liebe jedoch kein Thema zu sein. Mario Liebe hält fest: «Wir haben einen schönen Beruf, den wir sehr gerne machen.»

Theater besteht seit über 100 Jahren

Die Familie betreibt das Puppentheater schon seit über 100 Jahren, ins Leben gerufen hat es im Jahr 1912 Mario Liebes Urgrossvater. Jason, Mario Liebes 14-jähriger Sohn, bereitet sich jetzt schon darauf vor, das Theater in vierter Generation weiterzuführen. «Sehr bald darf ich selbst auch bei Aufführungen vor Publikum mitspielen», erzählt Jason stolz. Bis es soweit ist, übe er fleissig mit seinem Vater. Seine beiden grossen Schwestern Lorene und Michelle spielen bereits eigene Puppenstücke.

Weil sie in Deutschland momentan überhaupt nicht auftreten dürfen, tourt das Puppentheater gerade durch die Schweiz. Als Nächstes soll es nach Schlieren gehen, wo die Familie eine Weihnachtsaufführung plant. Das entsprechende Hygienekonzept wird gerade geprüft. Wenn alles klappt, werden Kasperli und die Puppenbühne auch dort bald einen leeren Platz mit Leben füllen.