St.Gallen Jetzt im Liveticker: Das Stadtparlament bestellt das Präsidium neu und diskutiert über Wohnmobile Das St.Galler Stadtparlament trifft sich am Dienstagnachmittag zu seiner ersten Sitzung des Jahres. Wie üblich wählt es als erstes seinen neuen Präsidenten. Danach wird es unter anderem über vergünstigte GAs und Stellplätze für Wohnmobile diskutieren.

17:18 Uhr

Clemens Müller tritt für die Grünen und Jungen Grünen ans Mikrofon. Rund ein Drittel der gesamten VBSG-Belegschaft nutze das vergünstigte GA. Würde die Stadt die Mehrkosten nicht ausgleichen, die durch den gesunkenen Rabatt entstehen, würde die VBSG als Arbeitgeber unattraktiv. Seine Fraktion stellt sich ebenfalls hinter das Geschäft.

17:15 Uhr

Auch Beat Rütsche, der für die Mitte/EVP-Fraktion spricht, geht auf diese «Skurrilität» ein. Am Ende entstünden keine Mehrausgabe, weil durch die Verteuerung des Mitarbeitenden-GAs Mehreinnahmen generiert werden.

Stossend findet Rütsche, dass die Neuregelung bereits auf Anfang Jahr in Kraft getreten ist, das Parlament aber erst heute darüber befindet. Seine Fraktion jedenfalls, werde dem Geschäft zustimmen.

17:12 Uhr

Andreas Dudli, Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK), hat das Wort. Unter anderem hat diese abklären lassen, wie viele Familienangehörige von VBSG-Mitarbeitenden vergünstigte GAs beziehen. Das Resultat: etwa fünf von zehn Angehörige tun dies.

Einigen Kommissionsmitgliedern sei die Sache zwar etwas suspekt gewesen. Gemäss Vorlage zahlt die Stadt nicht mehr für die GAs, auch wenn sie zusätzliche Auslagen hat. Trotzdem empfiehlt die Kommission die Vorlage anzunehmen.

17:07 Uhr

Traktandum 4: Fahrvergünstigung des Personals der Verkehrsbetriebe (FVP); Neuregelung ab 1. Januar 2022

Und nun zum Traktandum, das den Grossteil des Publikums am meisten interessieren dürfte: die vergünstigten GAs.

Dieses Traktandum hatte bereits an der Budgetsitzung im Dezember eine kurze Diskussion ausgelöst. Der zuständige Stadtrat Peter Jans kündigte denn auch noch im alten Jahr eine entsprechende Vorlage an.

Darum geht’s: Für die Angestellten des öffentlichen Verkehrs gelten ab diesem Jahr neue Regeln für die Fahrvergünstigung. Der Rabatt auf den Normalpreis des Generalabonnements (GA) beträgt neu nur noch 35 Prozent. Die Transportunternehmen können den aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das GA aber wie bisher unentgeltlich oder zum bisherigen Verkaufspreis abgeben. Die höheren Kosten für den Einkauf können sie in den subventionsberechtigten Verkehrssparten beim Bund und den Kantonen geltend machen.

Bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen (VBSG) zahlten Mitarbeitende bis anhin den Einstandspreis von 695 Franken für ihr GA der zweiten Klasse. Neu müssten sie 2509 Franken dafür bezahlen. Die grossen Transportunternehmen (Postauto, SBB, VBZ etc.) geben das GA aber weiterhin gratis ab, die meisten anderen Unternehmen auf dem Platz St.Gallen ebenfalls – oder mit grossen Rabatten.

Der Stadtrat möchte das GA den VBSG-Mitarbeitenden weiterhin für 695 Franken pro Jahr anzubieten, auf eine Vergünstigung bei der ersten Klasse wird verzichtet. Für diese Vergünstigung beantragt er dem Parlament, jährlich wiederkehrende Kosten von 205’000 Franken pro Jahr gutzuheissen.

17:05 Uhr

Das Stadtparlament stimmt dem 2,6-Millionen-Franken-Kredit mit 55 Ja ohne Nein oder Enthaltungen zu. Fakultatives Referendum.

17:01 Uhr

Der zuständige Stadtrat Peter Jans hat das Wort. Er dankt für die Unterstützung der Vorlage. Er geht auf die Kritik bezüglich der Kosten ein und sagt: «Es ist so kreditiert worden, wie man es in solchen Fällen macht. Man holt Kostenschätzungen ein bei verschiedenen Lieferanten. Das sind Schätzungen und keine scharfe Offerten. Dieser Preis ist noch nicht verhandelt.» Hinzu komme, dass die Technik aus guten Gründen aus einer Hand kommen müsse. «Nur so erhalten wir eine Garantie, dass wirklich alles so funktioniert wie es muss.» Zwar sei man dann auf einen Anbieter angewiesen. Das heisse aber nicht, dass dieser dann einfach den Preis bestimmt. Es werde hart verhandelt und man kenne Vergleichsangeboten von anderen Anlagen.

16:59 Uhr

Philipp Schönbächler (GLP) hat das Wort. Er ist IT-Projektleiter und Weko-Mitglied. Er sagt, er vertraue den Verwaltungsangestellten. «Dafür braucht es aber keinen überbordenden Kredit.» Die Vorlage sei in jedem Fall aber inhaltlich unbestritten, entsprechend gibt es auch von Schönbächlers Fraktion Zustimmung für die Vorlage.

16:57 Uhr

Lydia Wenger spricht namens der SP/Juso/PFG-Fraktion und sagt, die Stadtwerke hätten die Kosten transparent dargelegt und plausibel erklärt. Das System werde in einem Paket gekauft. Andernfalls würde dieser keine Garantieleistungen erbringen. Es gebe marktübliche Schwankungen bei der Hardware, das sei auch andernorts zu beobachten. Für Preisverhandlungen brauche es aber nicht nur finanziellen Spielraum, sondern auch das Vertrauen des Parlaments. Das KHK sei kritische Infrastruktur, dafür brauche es ein hochwertiges System. Von der SP/Juso/PFG-Fraktion gibt's einstimmige Zustimmung.

16:56 Uhr

Louis Stähelin sagt namens der Mitte/EVP-Fraktion, ein Verpflichtungskredit sei stets auch ein Vertrauensvorschuss. Er fordert die involvierte Verwaltungsangestellte auf, die Offerten so zu prüfen, als ginge es um ihr eigenes Geld. Seine Fraktion werde den Kredit einstimmig gutheissen.

16:54 Uhr

Esther Granitzer (SVP) sagt, es stehe ausser Frage, dass die bestehende Anlage auf einem notwendigen technischen Stand gehalten werden müsse. Gemäss den Verantwortlichen lägen aber noch gar keine genauen Kostenschätzungen vor für diese Arbeiten. «Um die Kosten besser abzuschätzen, wäre es im Vorfeld sinnvoll, den Kontakt mit den Verantwortlichen ähnlicher KHK aufzunehmen», sagt Grantizer. Ein Blick über den Tellerrand schade nie. So könnten auch überteuerte Offerten vermieden werden.

16:52 Uhr

Konstantin Hälg spricht namens der FDP/JF-Fraktion und sagt, man habe sich «exzessiv» mit der Vorlage auseinandergesetzt und sei zum Schluss gekommen, diese einstimmig zu unterstützen. Die Vorlage sei aber informationsarm. Ferner habe sich gezeigt, dass die Marktpreise nicht eingehalten worden seien. «Es kann nicht sein, dass der Hersteller seine Quasi-Monopolstellung missbraucht.» Die Fraktion werde trotz Zustimmung auch in Zukunft genau hinschauen bei diesem Projekt.

16:47 Uhr

Daniel Bertoldo, Präsident der Werkkommission (Weko), hat das Wort. Auch er gratuliert Jürg Brunner zur Wahl. Zur Vorlage sagt er: Das KHK sei rund 50 Jahre alt. In mehreren Schritten sei es erneuert und ausgebaut worden. In der Folge der Rauchgassanierung, zu der die Stimmbevölkerung unlängst Ja sagte, stehe nun die Erneuerung der Leit-, Steuerungs- und Systemtechnik an.

In der Kommission habe in erster Lesung nicht schlüssig erklärt werden können, warum die Hardware-Komponenten so teuer seien. In zweiter Lesung hätten Stadtwerke und Entsorgung schlüssig aufzeigen können, warum es Sinn ergebe, die Hardware von einem Anbieter zu beziehen. Ein Ausfall wäre deutlich teurer, sagt Bertoldo. In Voten im Anschluss sei noch einmal darauf hingewiesen worden, dass die offerierten Preise deutlich überhöht seien. Nach ausgiebiger Diskussion wurde in der Weko der Antrag gestellt, das Budget für Unvorhergesehenes zu kürzen. Dieser Antrag wurde mit 6 zu 4 Stimmen abgelehnt, danach sprach sich die Weko einstimmig für die Vorlage aus.

16:46 Uhr

Traktandum 3: Kehrichtheizkraftwerk (KHK): Sanierung und Instandhaltung der Leit-, Steuerungs- und Systemtechnik; Verpflichtungskredit

Nach 45 Minuten Wahlen kommen wir nun zur Sachpolitik. Im KHK im Sittertobel besteht aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Anlage Sanierungsbedarf bei der Leit-, Steuerungs- und Systemtechnik. Etwa sollen Server und Clients ersetzt, Kabelinstallationen erneuert, Luftkondensatoren saniert und die Emissionsmessung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Für die Arbeiten, die in den Jahren 2022 bis 2025 schrittweise erfolgen sollen, beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Verpflichtungskredit von rund 2,6 Millionen Franken. Die Vorlage dürfte grösstenteils unbestritten sein.

16:43 Uhr

Traktandum 2: Wahl des Ratssekretär-Stellvertreters des Stadtparlaments für den Rest der Amtsdauer 2021-2024

Eine weitere Formalität steht in der ersten Sitzung des Jahres an: Die bisherige Ratssekretär-Stellvertreterin Jennifer Abderhalden, die auch Stabschefin der Direktion Inneres und Finanzen war, hat ihre Stelle per Ende September 2021 gekündigt. Jürg Weder, der seit 2013 die Kanzleidienste des Kantons Appenzell Ausserrhoden geleitet hat, tritt ihre Nachfolge Anfang Februar an. Nicht nur als Stabschef, sondern auch als Stellvertreter von Stadtschreiber und Ratssekretär Manfred Linke.

Jürg Weder wird einstimmig mit 50 Stimmen zum Ratssekretär-Stellvertreter gewählt.

16:40 Uhr

Jetzt muss noch das Vizepräsidium neu bestellt werden. Nominiert ist Stefan Keller (FDP). FDP-Fraktionschef Felix Keller hat das Wort.

Felix Keller gratuliert Brunner zur Wahl und freut sich auf die Zusammenarbeit. Die Fraktion sei überzeugt, dem Parlament in der Person von Stefan Keller einen versierten und erfahrenen Wahlvorschlag gemacht zu haben. Stefan Keller sitzt seit 2012 für die FDP im Stadtparlament.

Das Stadtparlament wählt Stefan Keller mit 52 Ja einstimmig zum Vizepräsidenten.

16:36 Uhr

Auch Stadtpräsidentin Maria Pappa beglückwünscht Brunner und spricht ihm Bewunderung aus für seinen Mut, das Amt so kurzfristig anzutreten. Eigentlich hatte sie sich schon Notizen für die Laudatio auf Christian Neff gemacht. «Ich habe ihn als Mensch mit klaren Positionen und offenem Ohr für abweichende Positionen kennengelernt.» Aber auch sie will, wie Karin Winter-Dubs, nach vorne schauen.

Pappa erzählt von einem Mädchen mit einer starken Sehbeeinträchtigung, die sie in einer städtischen Tagesbetreuung kennenlernte. Das Mädchen habe sich immer durchgekämpft und gezeigt, dass man es auch mit einer Beeinträchtigung sehr weit bringen könne. So, wie Brunner das nun auch tut. Die Stärken betonen und weiterentwickeln - genau darin sei Brunner ein Vorbild, auch für jüngere Generationen. Trotz Kaltstart habe er gezeigt, wie wichtig ihm das Amt sei. Brunner habe sie immer wieder überrascht mit seinen Voten, sagt Pappa. «Gerne lasse ich mich nun auch überraschen.»

Pappa hofft wie Akeret 2022 auf mehr Anlässe, um die Stadt gemeinsam mit Brunner zu vertreten.

16:33 Uhr

Man müsse das Positive der Stadt im Fokus behalten, aber auch Schwächen eingestehen. «Wir sollten sie dort kompensieren, wo wir besonders stark sind.» Allenfalls müsse man neue Stärken entdecken und diese weiterentwickeln.

In einer Demokratie entscheide immer die Mehrheit, sagt Brunner. Das bedeute aber nicht, dass alle im Parlament getroffenen Entscheidungen richtig seien. Erst die Zukunft werde das zeigen. «Gemeinsam haben wir hier hoffentlich den Weitblick.» Richtige Entscheide seien gut für die Mehrheit, berücksichtigten aber auch die Bedürfnisse von Minderheiten. Und sie seien manchmal mutig. «Das ist die Herausforderung an uns alle.»

Brunner schliesst, das Parlament applaudiert.

16:29 Uhr

Brunner zählt die Aufgaben auf, die der Parlamentspräsident gemäss Geschäftsreglement des Parlaments hat. Bis auf Repräsentationsaufgaben sei alles genau geregelt. Aber da wolle er sich fragen: Wie wirke ich nach aussen, welche Ansichten gibt man preis, wenn man das gesamte Parlament vertritt? Diese Fragen hätten ihn in den vergangenen Tagen besonders beschäftigt. Ich habe mich gefragt:« Jürg, wie stehst du zu dieser Stadt? Was kannst du ehrlich nach aussen tragen?»

Dreimal habe ihn die Stadt in seinem bisherigen Leben angezogen. Brunner sagt, er sei in Arbon aufgewachsen und auch nach der Lehre dort geblieben. Er habe sich dort politisch («auf der linksgrünen Seite») und kulturell engagiert.

Während der Lehre bereits sei er aber zum Hotspot der Ostschweiz, die Stadt St.Gallen, hingezogen worden. Seit den 1980er-Jahren arbeitet er hier, und seit mehr als einem Jahrzehnt wohnt Brunner auch hier. «Es gibt viele Gründe, an St.Gallen Gefallen zu finden», reimt Brunner. Die Stadt habe seit Jahrhunderten so viele Stärke vorzuweisen.

16:26 Uhr

Jürg Brunner dankt in seiner Antrittsrede den Mitgliedern des Stadtparlaments für das ausgesprochene Vertrauen. Er wünscht allen Ratsmitgliedern ein fröhliches neues Jahr - und bringt gleich ein persönliches Anliegen zur Sprache: seine Sehbehinderung. Sein korrigiertes Sehvermögen betrage weniger als 20 Prozent. Oft werde er gefragt, ob er kurz- oder weitsichtig sei. Er sei keines von beidem, er sehe allgemein schlecht, sagt Brunner.

«Aber besonders schlecht sehe ich in die Zukunft.»

Er wolle deshalb nichts zum Umweltschutz, zum Finanzhaushalt, zur Pflege oder zur Mobilität sagen. Und schon gar nicht zum omnipräsenten Covid-Geschehen. Die Vorbereitungszeit für das Ehrenamt sei kurz gewesen, sagt Brunner.

16:25 Uhr

Akeret gratuliert Brunner zur Wahl und wünscht ihm, die Stadt an zahlreichen Anlässen repräsentieren zu dürfen. Da es ihm an Zeit fehlte, sich auf das Amt vorzubereiten, schenkt ihm Akeret eine Schachtel - gefüllt mit Dingen, die ihr in ihrem Präsidialjahr geholfen haben.

Nach Überreichung des Blumenstrausses räumt Akeret unter Applaus den Stuhl, Brunner nimmt Platz. Er ist jetzt offiziell höchster Stadtsanktgaller.

16:23 Uhr

Trotz einigen Problemen mit der Abstimmungsanlage hat das Stadtparlament Jürg Brunner einstimmig bei einer Enthaltung (Brunner selbst) zum Stadtparlamentspräsidenten 2022 gewählt.

16:20 Uhr

Akeret sagt, sie habe Gänsehaut. Nach der Champagnerübergabe hat Winter-Dubs wieder das Wort und will auf «turbulente Wochen» zurückschauen. Christian Neff habe seinen Entscheid von sich aus getroffen und habe politische Fragen, die seine Person betreffen, reflektiert. Die SVP habe deshalb seinen Rückzug akzeptiert und wünsche ihm verbunden mit Dank alles Gute.

Nun wolle man aber vorwärts schauen. Die Fraktion hat Jürg Brunner als Stadtparlamentspräsident vorgeschlagen. Während seiner Zeit im Rat sei er in verschiedenen Kommissionen tätig gewesen und kenne die Geschäfte des Parlaments. Brunner sei ein erfahrener und bedachter Politiker, der fähig sei, die Geschäfte des Parlaments zu führen und ebendieses würdig zu vertreten.

16:14 Uhr

Nach langem Applaus für die abtretende Parlamentspräsidentin geht es nun um die Wahl ihres Nachfolgers, Jürg Brunner. Das Wort hat SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs. Sie wendet sich zunächst an Alexandra Akeret, während Bilder aus ihrer gemeinsamen Zeit im Parlament auf der Leinwand gezeigt werden. Man habe zwar unterschiedliche Zielvorstellungen, aber sich gerade in der Kommission immer gut verstanden. «Trotz harter Sachdiskussionen gab es immer wieder fröhliche Stunden, die uns bis heute verbinden.» Winter-Dubs lässt etwa die Kommissionsreise nach Hamburg 2018 Revue passieren.

Akerets Antrittsrede sei ein Highlight gewesen. In der Folge habe Akeret die Geschäfte des Stadtparlaments souverän und überlegt geführt, sagt Winter-Dubs. Die Präsidentinnenfeier im August sei ebenfalls ein Höhepunkt gewesen, sagt die SVP-Fraktionschefin. «Jetzt führt dein Weg wieder zurück in den politischen Alltag. Ich wünsche dir dabei alles Gute!», schliesst Winter-Dubs ihre Ausführungen. Und: Sie schenkt ihr eine Flasche Champagner für einen gemütlichen Abend nach diesem strengen Jahr.

16:11 Uhr

Sie habe am Wochenende ihre Antrittsrede noch einmal gelesen, sagt Akeret. Sie forderte die bessere Vereinbarkeit von Familie und Amt als Parlamentarierin oder Parlamentarier - zwei Parlamentsbabys wurden 2021 geboren. Sie wollte für die Klimastreikbewegung da sein - mit Miriam Rizvi (Juso) ist eine Klimastreikerin der ersten Stunde ins Parlament nachgerutscht. Und Akeret sprach in ihrer Antrittsrede vor einem Jahr ihre Panikstörungen an. «Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten und mir wurde nie das Gefühl gegeben, ich könne meine Aufgabe deshalb nicht erfüllen.»

Dann dankt Akeret zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt für ihre Arbeit, aber auch noch einmal ausdrücklich Christian Neff für seine Arbeit als Vizepräsident. Auch Ratsschreiber Manfred Linke und ihre Fraktion hebt Akeret besonders hervor.

16:06 Uhr

Nachdem die frisch Gewählten ihre neuen Plätze zwischen Stadtrat und Präsidium eingenommen haben, blickt Alexandra Akeret auf ihr Präsidialjahr zurück. Es sei ein weiteres Coronajahr gewesen, sagt sie. Das habe dazu geführt, dass auch sie nicht besonders viele Anlässe besuchen konnte. Im Sommer dann fanden viele Veranstaltungen parallel statt. Gut 20 Anlässe konnte Akeret doch besuchen. Doch diese hätten sich im Vergleich zu den Zeiten vor Corona verändert. An der Jungbürgerfeier im Freien etwa, wo sie gemeinsam mit Stadtpräsidentin Maria Pappa die Stadt vertreten durfte. «Und das erst noch tanzend», scherzt Akeret.

Akeret erwähnt auch die Kulturpreisvergabe der Stadt, die Neuzuzügerbegrüssung und die Generalversammlung des FC St.Gallen. «Ich bin glücklich, die Stadt und das Parlament an diesen Orten vertreten haben zu dürfen.»

16:05 Uhr

Bevor es ums Präsidium geht, werden die Stimmenzähler neu gewählt. Als Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler werden Gabriela Eberhard Anliker (SP), Philipp Schönbächler (GLP) und Veronika Meyer (Grüne) in globo einstimmig mit 54 Ja gewählt.

16:04 Uhr

Traktandum 1: Bestellung des Präsidiums für das Jahr 2022

Gleich zu Beginn wird das Präsidium des Stadtparlaments neu gewählt. Alexandra Akeret gibt ihr Amt als «höchste Stadtsanktgallerin» ab. Eigentlich hätte Christian Neff (SVP) sie beerben sollen. Nachdem Neff wegen einer Diskussion um seinen Impfstatus an Silvester überraschend von allen Ämtern zurücktrat, suchte seine Fraktion einen Ersatz – und wurde in der Person Jürg Brunners fündig. Der 61-jährige Unternehmer sitzt seit 2014 für die SVP im Stadtparlament. Seine Wahl dürfte eine Formsache werden.

Vizepräsident wird Stefan Keller (FDP). Aller Voraussicht nach amtet Keller dann 2023 als Parlamentspräsident.

16:02 Uhr

Auch zum viel diskutierten Rücktritt von Christian Neff (SVP) äussert sich Akeret. Sie dankt ihm für seine Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Auch das wird mit Applaus quittiert.

Schliesslich begrüsst Akeret auch die beiden Neo-Parlamentarier Mischa Herzog (Grüne) und Thomas Giger (SVP) und gratuliert Maja Dörig (SP) zur Geburt ihres Sohnes.

16:00 Uhr

Zum letzten Mal läutet die abtretende Parlamentspräsidentin Alexandra Akeret zum Sitzungsbeginn. Sie erinnert an die Maskenpflicht und zählt die Abwesenden auf. Und sie verabschiedet Barbara Frei, die seit 2005 im Stadtparlament für die FDP politisierte. Sie präsidierte das Stadtparlament 2019 und kandidierte 2015 für den Stadtrat. Frei wird mit Applaus verabschiedet.

15:56 Uhr

In wenigen Minuten geht es los, der Saal füllt sich. Und dank den VBSG sind auch die Zuschauerränge so gut gefüllt wie schon lange nicht mehr.

15:52 Uhr

Auch etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) haben sich in der Olma-Halle 2.1 eingefunden. Heute Nachmittag geht es im Stadtparlament etwas später darum, dass die VBSG-Angestellten auch künftig von günstigeren Konditionen beim Generalabonnement (GA) profitieren.

15:48 Uhr

Es geht dabei um die folgenden Geschäfte: Sanierung und Instandstellung von Technik im sogenannten Kehrichtheizkraftwerk (KHK), vergünstigte GAs fürs Personal der Verkehrsbetriebe (VBSG) und um eine Wasserleitung in der Rorschacher Strasse.

Etwas hitziger dürfte es dann bei der Debatte des Postulatsberichtes über Stellplätze für Wohnmobile werden: Etliche Parlamentsmitglieder sind nicht ganz einverstanden mit der umfangreichen Studie, die der Stadtrat vorgelegt hat.

Ziemliche Einigkeit dürfte im Parlament dann aber wieder bei der Erheblicherklärung der Motion über Nebenbeschäftigungen von Verwaltungsangestellten herrschen; dass es da Lücken in den Vorschriften gibt, ist vermutlich allen klar. Kürzere Diskussionen auslösen werden am Schluss der Sitzung, die stadträtlichen Interpellationsantworten über Lockerungen für Wirte im Freien und die geplante Revision der Lohnzulagen

15:46 Uhr

Eine Formalität am Start in jedes Amtsjahr ist die Bestellung des Präsidiums - wobei Jürg Brunner das Parlamentspräsidium für die SVP anstelle von Christian Neff übernehmen soll.

Ebenfalls unbestritten dürfte die Wahl des Stellvertreters von Ratssekretär Manfred Linke sein. Dem Vernehmen nach enthalten auch die folgenden Sachgeschäfte und Vorstösse für einmal weniger Konfliktpotenzial.

15:40 Uhr

Willkommen zum ersten Liveticker aus dem St.Galler Stadtparlament vom neuen Jahr. Heute ist die Traktandenliste mit zwei Wahlgeschäften, drei Sachgeschäften und vier Vorstössen vergleichsweise kurz. Zwei Geschäfte – das Public Wireless und die Senkung der Einbürgerungshürden – sind noch nicht behandlungsreif. Sie wurden daher geschoben.

Wie das gesamte vergangene Jahr tagt das Parlament auch heute Dienstag wieder nicht im Waaghaus, sondern in den Olma-Hallen. Dies aufgrund der Coronapandemie. Publikum ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zugelassen. Die Sitzung startet um 16 Uhr und soll bis spätestens 20 Uhr dauern.