St.Gallen ist die «beste Stadt der Schweiz» – und zum Dank gibt's eine SRF-Gratisparty In der Web-Serie «Mutterstadt» hat sich SRF Virus von Einheimischen zehn Schweizer Städte zeigen lassen. St.Gallen hat das Voting gewonnen, nun kommt der Sender mit einer Party in die Gallusstadt.

Yoga vor idyllischer Kulisse: SRF-Virus-Moderator Pablo Vögtli lernte in St.Gallen dank Alexandra Devos Koch und Dimitrij Itten seine innere Mitte kennen. Screenshot: SRF Virus

«Heute sind wir in St.Gallen. Sorry.» Die Anmoderation von SRF-Virus-Moderator Pablo Vögtli ist nicht gerade gnädig. Halb so wild, denken sich die St.Galler, die sich Spott aus allen Landesteilen mittlerweile gewohnt sind. Der Beitrag aus der Web-Serie «Mutterstadt» des SRF-Popkultur-Ablegers zeigt dann aber – auch dank Stadtführerin Alexandra Devos Koch – das St.Galler Stadtleben, wie es an einem schönen Spätsommertag in St.Gallen sein kann: Snack im Kafi Franz, Yoga mit Yogalehrer Dimitrij Itten auf Drei Weieren, Cordon Bleu im «Perronnord», Absacker im «Lattich».

Die Einheimischen, die den Moderator jeweils durch die Gassen führten, ihn zum Essen einluden und Quizfragen beantworteten, konnten Punkte sammeln für ihre Heimatstadt. So auch Alexandra Devos Koch. Für jedes Mal Teilen auf Facebook kam ein Punkt hinzu. Und St.Gallen schwingt oben aus.

Zwar landet die Gallusstadt in den Kategorien Bauch, Herz und Hirn nur im Mittelfeld, 2236 Shares auf Facebook machen das aber mehr als wett. Zu verdanken ist das der breiten Mobilisierung, so hat auch das Open Air St.Gallen den Clip dieser Tage auf seinen Kanälen verbreitet. 2348 Punkte gibt's insgesamt für St.Gallen, das vor Winterthur und Chur somit von SRF Virus zur besten Stadt der Schweiz erkoren wurde.

Nein, wir sind keine «Bauernstadt»

Die Stadtführerin gibt sich während des siebeneinhalb Minuten langen Clips alle Mühe, gängige Klischees über St.Gallen zu entkräften. Nein, wir sind keine Bauernstadt – was immer das auch heissen mag. Die Frage «St.Gallen – why?» beantwortet Devos Koch souverän und bricht eine Lanze für die lokale Gastroszene («Foodstadt für jedes Portemonnaie») Vögtli ist dann auch ganz angetan von Fredis Cordon Bleu samt Beilage. «Das sind G-Pommes-Frites», sagt er begeistert in die Kamera. Will heissen: gangstermässig gute Pommes Frites. Und auch der «Cheese» sei perfekt, das Kalbfleisch «fucking delikat». Hurra, wir sind doch hip!

St.Gallen ist seit Dienstag nun also die (in)offiziell beste Stadt der Schweiz. Das Städtebattle ist entschieden, und Pablo Vögtli verkündet die frohe Botschaft in einem Video, das von SRF Virus am Dienstagnachmittag verbreitet wurde. Vögtli überrascht Alexandra Devos Koch – natürlich vor dem «Perronnord» – mit der Siegesnachricht, Konfettikanone inklusive.

SRF kommt mit Gratisparty im Frühling nach St.Gallen

Und was bringt der Sieg im «Städtebattle» nun den St.Gallerinnen und St.Gallern? Eine Party. Und zwar auf Kosten von SRF. Wo und wann genau die Sause stattfindet, kann Natalie Blasi von der SRF-Medienstelle auf Anfrage noch nicht beantworten. «Wir sind derzeit mit diversen Lokalen in St. Gallen in Kontakt. Wir streben aber natürlich eine zeitnahe Durchführung an – voraussichtlich im Frühling.»

Mit dem Event wolle SRF allen jungen Menschen, welche St.Gallen tagtäglich zur besten Stadt der Schweiz machen, danken. «Wir werden eine Party mit Bands und DJs aus St. Gallen organisieren, um auch das kulturelle Schaffen der Stadt zu würdigen», sagt Blasi. Die Türen stehen allen offen, es wird kein Eintritt verlangt. Und: «Für das Catering sind wir mit lokalen Anbietern im Gespräch.» Wie teuer der Spass für SRF wird, will Blasi nicht sagen. Nur so viel: «Die Kosten sind im Produktionsbudget enthalten.»

Im Mai geht «Mutterstadt» übrigens in die zweite Staffel. Dabei werden Zürich und Bern, die in der ersten Staffel fehlten, gegeneinander antreten. Den Titel kann St.Gallen aber niemand mehr nehmen.