Stadt St.Gallen Freie Bahn für Igel und Eichhörnchen: Wie Treppen und Zäune einen Einfluss auf die Igelpopulation haben können Das Projekt namens «Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen» und Co. wurde letzten Sommer vom Verein Stadtwildtiere St.Gallen durchgeführt. Freiwillige haben dabei in der ganzen Stadt, Barrieren und Unterschlüpfe kartografiert. Die Mitautorin des Abschlussberichtes und Wildtierbiologin Anouk Taucher gibt Auskunft über die Zukunft des Projektes.

Der Lebensraum für Igel und Eichhörnchen hat sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. Alles ursprünglich Waldtiere sind sie immer mehr in Städten anzutreffen. In begrünten Wohnquartieren befindet sich weiterhin geeigneter Lebensraum für die Wildtiere. Ein Problem stellt dabei die fehlende Vernetzung des Siedlungsraumes dar. Damit sind sichere und schnelle Durchgänge zwischen den einzelnen Grünflächen gemeint.

Jährlich wird im Auftrag von Stadtwildtiere in St.Gallen ein Projekt durchgeführt. Die Informationen stammen aus dem Abschlussbericht des Projektes 2021, der kürzlich erschienen ist. Beim Projekt namens Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen & Co wurde auch geforscht. Ziel war es, die Bevölkerung dazu aufzurufen, Durchgänge in Zäunen und Mauern zu schaffen und diese mit Plaketten zu markieren. Ebenfalls wurden Postkarten mit Tipps für einen wildtierfreundlichen Garten entwickelt und verteilt. Zusätzlich wurden im vergangenen Herbst sieben Exkursionen mit Primarschulklassen durchgeführt.

Ein guter Orientierungssinn

Grundsätzlich werden Stufen ab 25 Zentimeter für Igel zum Hindernis. Auch Zäune sind nur bei genügend grossen Lücken passierbar. Dank eines guten Orientierungssinns können die Igel die Hindernisse umgehen. Jedoch rächen sich die in Kauf genommenen Umwege zeitlich, bei der Nahrungssuche und bei der Paarung.

Um eine Übersicht über die Vernetzung in der Stadt St.Gallen zu erhalten, wurden 87 Untersuchungsflächen von Freiwilligen kartiert. Dabei wurden alle Barrieren, Kleinstrukturen und Durchgänge notiert. Ebenfalls wurden 93 Igel- und 66 Eichhörnchen-Untersuchungsstrecken dokumentiert. Es wurde dann festgestellt, dass Igel im Schnitt einen 1,3 mal und Eichhörnchen einen 1,25 längeren Weg in Kauf nehmen müssen, als wenn alles Barrierefrei wäre. Im Stadtgebiet wurden von Freiwilligen insgesamt 27 Igeldurchgänge geschaffen und entsprechend markiert.

Unter www.stadtwildtiere.ch können im gesamten deutschsprachigen Raum Wildtierbeobachtungen eingetragen werden. Ausserdem bietet die Plattform Tipps für einen wildtierfreundlichen Garten. In der Stadt St.Gallen wird das Projekt vom WWF St.Gallen, von Pro Natura St.Gallen-Appenzell, vom Naturmuseum St.Gallen und vom Naturschutzverein St.Gallen und Umgebung unterstützt. Es gibt dabei verschiedene Punkte, die Wildtieren im Garten das Leben einfacher machen. Lücken in Gartenzäunen helfen, Igel in den Garten zu lassen, die dann zum Beispiel Schnecken fressen. Wildblumenwiese ermöglicht ein wesentlich artenreicheres Leben als ein englischer Rasen. Auch ein Kompost kann für Artenvielfalt sorgen. Für das Wohl der Tiere sollte so gut wie möglich auf eine künstliche Ausleuchtung des Gartens verzichtet werden. Hecken bieten einen ausgezeichneten Platz zum Übernachten, Überwintern und Nisten.

Fehlende Vernetzung

Mit der Vernetzung von Wegen für Wildtiere kennt sich Anouk Taucher gut aus. Die 32-Jährige ist in Zürich beim Projekt Stadtwildtiere als Wildtierbiologin tätig. Sie hat gemeinsam mit Sandra Gloor und Katja Rauchenstein, ebenfalls Wildtierbiologinnen, den Schlussbericht für das Projekt Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen und Co. verfasst. Ausserdem war sie als Projektleiterin indirekt für das Projekt verantwortlich.

«Spannend war zu sehen, dass es bei grösseren Liegenschaften kaum Barrieren gibt, aber nur wenige Kleinstrukturen, wo die Tiere Unterschlupf finden», sagt Taucher.

«Die Vernetzung für kleine Wildtiere ist ein Thema, welches in der Öffentlichkeit nicht oft genug angesprochen wird.»

Anpassung des Lebensraumes

«Die Leute sprangen auf den Projektnamen Igel, Eichhörnchen und Co. schon gut an», sagt Taucher. Dabei fasziniert sie, dass es Wildtiere gibt, die ihren Siedlungsraum von der Natur in die Stadt anpassten. So auch zum Beispiel der Mauersegler, der zuerst im Felsen wohnte und dann Unterschlupf in Häuserritzen der Stadt suchte.

Insgesamt würde sie das Projekt als erfolgreich einstufen. Es habe eine gewisse Sensibilisierung in der Bevölkerung stattgefunden. «Wir haben ein Projekt in der Art noch nie durchgeführt», sagt Taucher.

«Das Interesse zur Teilnahme am Projekt war gross.»

In Zürich wurde aber zuvor einmal ein Testlauf im kleineren Rahmen gemacht. Im Rahmen von Stadtwildtiere St.Gallen wird jeden Sommer ein Schwerpunkt auf ein Thema gesetzt, welcher gemeinsam mit den Trägervereinen beschlossen wird.

Wilde Gärten als Unterschlupf

«Beim erfassen der Strukturen in St.Gallen ist uns aufgefallen, dass die verwachsenen, teils wilden Gärten viele Möglichkeiten für die Tiere bieten, sich zu verstecken», sagt Taucher. Auch in Hanglagen habe sie mehr Barrieren erwartet. Interessant sei auch gewesen, wie sich der Blickwinkel der Leute verändert habe und sie angefangen haben, die Stadt aus Sicht der Igel und Eichhörnchen zu sehen.

Auch in Luzern wurde ein solches Vermessungsprojekt durchgeführt, bei dem Freiwillige Unterschlüpfe und Barrieren kartografieren. Im Sommer soll ein weiteres im Kanton Zug folgen. Spannend werde es dann, die Daten von eher ländlichen Gebieten im Kanton Zug mit der Stadt St.Gallen zu vergleichen.