St.Gallen Fingerspitzengefühl fürs Bouldern: Der grösste Outdoor-Boulderpark der Schweiz ist in Betrieb Die Kletterhalle St.Gallen hat den grössten Outdoor-Boulderpark der Schweiz. Nebst rund 150 Routen bietet er mit Steinbrunnen, Liegestühlen und Grillstelle auch etwas mediterranes Flair.

Kürzlich hat bei der Kletterhalle in St.Gallen der grösste Boulderpark der Schweiz eröffnet. Bild: Belinda Schmid

Die 8000 Griffe und Tritte an den Kletterwänden im Boulderpark sind verschieden gross, verschieden farbig und verschieden angeschraubt. «Sie werden regelmässig nach einigen Wochen ausgetauscht und neu verbaut, damit sich die Routen ändern und sich den Boulderern neue Herausforderungen bieten», erklärt Rebekka Jud, Instruktorin und Trainerin in der St.Galler Kletterhalle.

Ihre beiden Arbeitskollegen sind derzeit mit dem Austausch der Griffe und Tritte beschäftigt. Idealerweise bouldern beide sehr gut, denn damit wissen sie, wie die Routen nach Schwierigkeitsgrad angelegt werden müssen. Im Gegensatz zum Klettern sind die Boulderer nicht angeseilt und nicht von einem Partner gesichert. Eine Boulderwand ist nicht höher als drei bis vier Meter und aus dieser Höhe kann noch ohne wesentliches Verletzungsrisiko von der Wand zum Boden abgesprungen werden. Am Boden liegen dicke Schaumstoffmatten, welche die Boulderer im Notfall auffangen.

Die Griffe werden regelmässig ausgetauscht und so die Routen geändert. Bild: Belinda Schmid

Die neu geschaffene Outdoor-Boulderanlage ist mit 550 Quadratmetern die grösste der Schweiz. Angelegt sind etwa 150 Routen. Rebekka Jud sagt:

«Alle Kletterwände sind unter Dach. Unsere Boulderer haben auf diese Anlage gewartet.»

Rebekka Jud, Instruktorin und Trainerin in der St.Galler Kletterhalle. Bild: Belinda Schmid

Sie selber auch: Sie zieht ihre Turnschuhe und Socken aus, zieht ihre Boulderfinken an, taucht ihre Hände in ein «Säckli» mit Magnesium und absolviert eine leichte Route – in der Bouldersprache löst sie ein einfaches Boulderproblem – auf der Boulderwand. Mit dem Magnesium wird der Handschweiss getrocknet und die Griffigkeit der Finger erhöht. Tatsächlich braucht es bei vielen Griffen Fingerspitzengefühl, um sich festzuhalten – je nach Schwierigkeitsgrad der Route.

Bouldern ist seit 2021 eine olympische Sportart

Der Bouldersport boome seit einigen Jahren, er sei zu einer Trendsportart geworden, weiss Rebekka Jud. Die bestehende Boulderfläche in der Kletterhalle sei zu klein geworden, daher wurde sie um das Dreifache vergrössert und eine Outdooranlage erstellt. Bouldern sei eine gesunde Sportart, bei der der ganze Körper zum Einsatz komme. Die Klimmzüge seien intensiv und erforderten nicht nur Kraft, sondern auch Technik, Beweglichkeit und Koordination. «Ziel ist es jeweils, die Route zu entschlüsseln und sie bis zum Ende durchzuklettern und den letzten Griff mit beiden Händen drei Sekunden festzuhalten», erklärt die 39-Jährige.

Man könne draussen oder drinnen trainieren, der Zeitaufwand könne selber bestimmt werden. Im Gegensatz zum Klettern könne allein gebouldert werden, man sei nicht auf jemand angewiesen, der sichere. Der Bouldersport eigne sich zudem für jede Altersgruppe. Die Instruktorin sagt:

«Sportbekleidung, Boulderfinken und Magnesium sind das ganze Equipment.»

Bestimmt sei mit ein Grund für den Boom, dass Bouldern an den Sommerspielen 2021 in Tokio zum ersten Mal als Unterkategorie des Sportkletterns olympische Disziplin gewesen sei.

Liegestühle, Brunnen und Grillstelle

Die Planung des Outdoor-Boulderparks wurde in der Coronazeit in Angriff genommen und hat mit dem Bau rund ein Jahr gedauert. «Ziel war nicht nur, eine Anlage zum Bouldern zu schaffen, sondern eine Zone mit einem mediterranen Flair, die an Ferien erinnert und in der ungezwungen verweilt werden kann», sagt die Trainerin der Jugendgruppe. Inmitten des Kletterparks gibt es einen grossen plätschernden Steinbrunnen, Bänke aus Stein als Sitzgelegenheiten, Liegestühle und eine Grillstelle. Es sind Bäume und Kräuter gepflanzt. Die Grillstelle sei an schönen Abenden gut besucht. Im Aussenbereich wurde zudem für die Kletterer die überdachte Fläche um 640 Quadratmeter erweitert und es wurden sechs neue Kletterautomaten installiert. Diese ermöglichen, dass auch ohne Kletterpartner trainiert werden kann.

In der Aussenanlage gibt es auch eine Grillstelle sowie Liegestühle und andere Sitzgelegenheiten. Bild: Belinda Schmid

Jährlich werden in der Kletterhalle St.Gallen etwa 60’000 Besucherinnen und Besucher gezählt. «Zu uns kommen auch viele Schulklassen», erklärt Rebekka Jud. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie ist kaufmännische Angestellte, arbeitete auf einer Bank und hatte das Klettern für sich entdeckt. Sie hat den IGKA-Instruktor, die J+S-Ausbildung und ein Fortbildungsmodul zur Klettertherapeutin absolviert. «Ich unterstütze Kletterer oder Boulderer bei Höhenangst», erklärt sie ihre therapeutische Arbeit. Wichtig sei, Vertrauen aufzubauen und den Sportler an die Höhe zu gewöhnen. Beim Klettern würden unzählige Glückshormone ausgeschüttet und Erfolgserlebnisse würden sich positiv auf die Angst auswirken.

Rebekka Jud verspürt Glücksmomente, wenn sie in freier Natur klettern kann. Im Mekka der Kletterer in Arco, oberhalb des Gardasees, oder Finale Ligure bei Genua beispielsweise. Oder beim Bouldern im Outdoor-Kletterpark.