St.Gallen Fasnachtspräsident Bruno Bischof macht nochmals weiter Am Freitag wird in St.Gallen auf dem Bohl die Fasnacht eröffnet. Ein Nachfolger für den Fasnachtspräsidenten ist dabei nicht in Sicht.

Bruno Bischof würde sein Amt als St.Galler Fasnachtspräsident gerne abgeben, doch die Suche nach einer Nachfolge ist schwierig. Bild: Michel Canonica (01.03.2014)

Es hat sich auch in St.Gallen eingebürgert, die Fasnacht am 11.11., 11 Uhr 11, mit einem «Festakt» auf dem Bohl zu begrüssen. Diesen Freitag ist es wieder so weit: Vor dem Waaghaus wird die fünfte Jahreszeit eröffnet. Dies gemäss Fasnachtspräsident Bruno Bischof «im üblichen Rahmen». Also mit Guggen, Malcolm Green und seinem Saxofon sowie der Enthüllung des neuen Fasnachtsplakates.

Bruno Bischof macht weiter

Neu ist, dass im Anschluss daran um 12 Uhr 12 die Hauptversammlung der Fasnachtsgesellschaft im Waaghaus stattfindet. Es ist die erste HV mit Präsenz im Saal seit 2019. Die folgenden Treffen fielen der Coronapandemie zum Opfer, mussten wegen ihr brieflich durchgeführt werden. Traktandiert sind für diesen Freitag die üblichen Geschäfte, darunter Wahlen in den Vorstand.

Nicht gemeint ist damit der seit Jahren diskutierte Generationenwechsel an der Spitze der Fasnachtsgesellschaft. Obwohl er selber vom Rücktritt spricht, macht Bruno Bischof als St.Galler Fasnachtspräsident nochmals weiter. Er sei «mehr als bereit», das Amt abzugeben, versichert er. Es fehle schlicht ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Die Suche sei nicht einfach. Das Amt sei eben Würde und Bürde zugleich, also mit viel Aufwand verbunden.

Guggen, Grill und Glühwein zum 11.11. in Bruggen

Ebenfalls neu ist, dass die St.Galler Fasnacht am 11.11. auch in einem Quartier eingeläutet wird. Diesen Freitag, 19.19 Uhr, laden die Bröggler Höggler zum Eröffnungsfest vor dem Primarschulhaus Engelwies in Bruggen ein. Geboten werden dabei gemäss Ankündigung im Internetauftritt der Fasnachtgesellschaft Guggen, Grill und Glühwein. Fasnachtspräsident Bischof begrüsst diese Aktivität im Gespräch ausdrücklich:

«Es ist doch alles gut, was Leben in die Fasnachtsbude bringt.»

Doppelt gut ist es gerade auch mit Blick auf die Personalprobleme von Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. Nicht nur die Schnitzelbänkler versuchen seit Jahren, Neue zum Mitmachen zu bewegen. Derzeit haben auch viele Guggen Mühe, neue Musikantinnen und Musikanten zu rekrutieren, wie Fasnachtspräsident Bischof bestätigt. Allerdings: Nicht nur die Guggen hätten Mühe mit dem Nachwuchs, Musikgesellschaften und anderen Vereinen gehe es gleich.

Nächstes Jahr findet die «Aguggete» am 4. Februar statt. Bild: Benjamin Manser

Fasnacht erstmals seit 2020 mit vollem Programm

Der Schmutzige Donnerstag 2023 fällt auf den 16. Februar. Die St.Galler Fasnacht dauert dann bis Sonntag, 19. Februar. Vorgesehen ist nach dem Totalausfall 2021 und dem «Programm light» von 2022 wieder das volle Programm mit Agugge, Föbü-Verschuss, Umzug, Schnitzelbankabenden in der Kellerbühne sowie Gassenfasnacht mit Guggen und Schnitzelbänklern.

Was im Februar wirklich durchgeführt werden könne, hänge natürlich von der Pandemielage ab, sagt ein aufgrund der Erfahrungen von 2021 und 2022 vorsichtiger Bruno Bischof. Man plane jetzt das volle Programm und sei zuversichtlich, dass man es durchführen könne. Und wenn nicht? «Die vergangenen zwei Jahre haben uns gelehrt, flexibel zu sein», sagt Fasnachtspräsident Bruno Bischof dazu mit einem Augenzwinkern.