St. Gallen Ein Tännchen für den St. Galler Klosterplatz? Was die Baumschutzabstimmung für den Weihnachtsbaum bedeuten könnte Die meisten der stattlichen Tannen, die in der Weihnachtszeit auf dem St. Galler Klosterplatz stehen, stammen aus privaten Gärten in der Stadt. Sie werden von Privatpersonen gespendet, denen die Tannen zu gross geworden sind. Doch was, wenn in Zukunft ein Fällgesuch dafür eingereicht werden muss?

Der Tannenbaum kommt traditionell per Helikopter angeflogen – auch wenn der Anflugweg nicht weit ist. Bild: Ralph Ribi

Ein Baum in der Stadt zieht jedes Jahr besonders viele Blicke auf sich: Der Weihnachtsbaum auf dem St. Galler Klosterplatz. Besonders spektakulär ist jeweils seine Anlieferung per Helikopter. Wenn die Tanne über den Dächern der Stadt dem Klosterplatz entgegen schwebt, schaut viel Publikum zu.

Zugegeben, es ist ungewohnt, im März über den Christbaum zu schreiben. Doch die Stadt diskutiert über Bäume und deren Schutz. Am kommenden Sonntag wird darüber abgestimmt, ob die ganze Stadt zum Baumschutzgebiet erklärt werden soll. Bei einem «Ja» gilt der Schutz für sämtliche Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern – also auch für künftige Weihnachtsbäume auf dem Klosterplatz. Sie sind bis zu 20 Meter hoch. Und gehören damit wohl zu den grössten Bäumen, die in der Stadt gefällt werden.

Die meisten der stattlichen Tannen, die im Advent auf dem Klosterplatz stehen, wachsen in privaten Gärten in den Quartieren der Stadt. Sie werden jeweils von Privatpersonen gespendet, denen die Bäume zu gross geworden sind. Zuletzt stammte die Tanne aus dem Quartier Notkersegg, in den Jahren davor kam sie aus Winkeln, Guggeien und aus dem Lachenquartier. Einmal kam sie aus der Region, aus Untereggen.

Würde die ganze Stadt zum Baumschutzgebiet erklärt, bräuchte es für künftige Weihnachtsbäume, die auf Stadtgebiet wachsen, ein Fällgesuch. Frage also an Fabienne Mäder vom Verein Weihnachten in St. Gallen: Was würde ein «Ja» für künftige Weihnachtsbäume bedeuten? Ihre Antwort: Um die Einholung der erforderlichen Bewilligungen müsste sich die Spenderin oder der Spender der Weihnachtstanne selbst kümmern.

Das Fällgesuch müsste öffentlich ausgeschrieben und im Internet publiziert werden, wie Ivan Furlan, Leiter des Amts für Baubewilligungen, erklärt. Bei allfälligen Einsprachen gegen die Fällung müsste die Baubewilligungskommission entscheiden. In der Folge stünden den Einsprechenden weitere Rechtsmittel zur Verfügung «wie Rekurs, Beschwerde, et cetera». Furlan sagt: «In einem solchen Fall liesse sich der zeitliche Aufwand für das Verfahren nicht mehr voraussehen.» Es könnte sich in die Länge ziehen.

Was also, wenn die Bewilligung auf sich warten lässt? Die Tanne kann schliesslich nicht erst im Januar gestellt werden. Oder was, wenn die Bewilligung gar nicht erst erteilt wird? Müsste dann Weihnachten ohne Baum stattfinden?

So weit muss es nicht kommen. Man könnte sich immer noch ausserhalb der Stadtgrenzen nach einer Baumspenderin oder einem Baumspender umschauen – in einem Umkreis von acht Kilometern um den Klosterplatz, so die Vorgabe der Organisatoren. Und sollte man dort nicht fündig werden, bleibt immer noch die Option, auf ein Tännchen zurückzugreifen. Auf eines mit weniger als 80 Zentimeter Stammumfang. Für ein solches braucht es keine Bewilligung.