Stadt St.Gallen Ein direkter Draht zur Kirche: Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell lädt mit Telefonkabine zum Erzählen und Zuhören ein Seit Mitte Mai wandert eine leuchtend gelbe Telefonkabine durch den Westen der Stadt St.Gallen. An sieben verschiedenen Orten wurde sie bis jetzt aufgestellt. Ziel ist es, Erlebnisse mit der Kirchgemeinde zu dokumentieren.

Mit der Telefonkabine möchte die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Erzählen und Zuhören anhalten. Bild: PD

Spaziergängerinnen und Spaziergängern, welche von Winkeln aus auf der Sturzeneggstrasse Richtung Gübsensee unterwegs sind, dürfte am Wegrand eine Telefonzelle auffallen. Bemalt in leuchtend gelber Farbe sticht die Kabine von weitem ins Auge. Drinnen befindet sich ein altmodisch anmutendes Telefon, mit dem sich gerade einmal zwei Nummern wählen lassen: die eine fürs Zuhören, die andere fürs selber Aufnehmen.

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell feiert. Das Motto des 120-Jahr-Jubiläums lautet: «sichtbar – hörbar – manchmal sogar wunderbar». Für die Feierlichkeiten gibt es neben anderen Programmpunkten auch die sogenannte Wander-Telefonzelle. In der Kabine soll jedoch nicht etwa telefoniert werden – vielmehr geht es der Kirchgemeinde darum, hören zu können, was in Verbindung mit der Kirche Straubenzell alles erlebt werden kann.

Glauben und Gemeinschaft alltagstauglich machen

Mit der Kabine möchte die Kirchgemeinde mit ganz verschiedenen Menschen auf vielfältige Weise in Kontakt treten. Das Projekt solle eine möglichst niederschwellige Möglichkeit bieten, seine Erlebnisse mit anderen Passantinnen und Passanten zu teilen, berichtet Rita Dätwyler, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft. Sie sagt:

Rita Dätwyler präsidiert die Kirchenvorsteherschaft Straubenzell. Bild: PD

«Die Vorstellung, dass die Kirche lediglich etwas ist, das am Sonntagmorgen stattfindet, soll verschwinden.»

Denn Glaube und Gemeinschaft sind gemäss Rita Dätwyler schon lange alltagstauglich und kirchliche Begegnungen auch ausserhalb eines Gotteshauses möglich. Genau mit diesem Gedanken spielt die Kirchengemeinde mit der hölzernen Telefonkabine auch: Sie lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, ihren Alltag für eine kurze Zeit zu pausieren, um entweder zuzuhören oder selbst zu erzählen.

Angebot stösst auf Anklang

Das Angebot der Telefonkabine, welche schon seit einiger Zeit durch den Westen der Stadt St.Gallen tourt, stosse auf grossen Anklang, so Dätwyler. Sie sagt: «Während des Jubiläumsjahres wird die Kabine an zwölf verschiedenen, öffentlich gut zugänglichen Orten im westlichen Teil der Stadt stehen. Die Lage hierbei ist jeweils so gewählt, dass Menschen in ihrem Alltag oder in der Freizeit daran vorbeikommen.»

Die leuchtend gelbe Telefonkabine befindet sich zurzeit an der Sturzeneggstrasse auf dem Weg zum Gübsensee. Bild: Lilli Schreiber

Auf ihrem Weg durch die Quartiere solle die Kabine möglichst viele Menschen neugierig machen und sie dazu einladen, sich die vielfältigen Arbeiten der Kirchgemeinde sowie persönliche Geschichten der Gemeindemitglieder anzuhören – oder diese sogar selbst zu erzählen, so Dätwyler.

Bis jetzt wurde der Telefonhörer bereits 2500-mal abgehoben, wobei rund 850 Personen die Taste für das Abspielen der Geschichten betätigten, um sich die 27 kürzeren oder längeren Erlebnisse anzuhören.

Kabine lädt auch zum Schabernack ein

Sicherlich seien unter denjenigen, welche den Hörer in die Hand genommen haben, auch viele Kinder und Jugendliche gewesen, die spielerisch und neugierig mit der Kabine experimentiert haben, so Dätwyler. Dies lasse sich aus den rund 600 Aufnahmen erschliessen, die oft aus lustigen Sprüchen und kurzen Mitteilungen bestehen, sagt die Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft amüsiert.

In den kommenden Monaten wird die wandernde Telefonkabine an neun weiteren Standorten in St.Gallen anzutreffen sein. Rita Dätwyler hofft, dass im Verlaufe des noch andauernden Jubiläumsjahr viele weitere Geschichten erzählt und angehört werden.

Wer die Kabine betrachten möchte, um seine Erlebnisse in Zusammenhang mit der Kirche Straubenzell zu teilen, findet sie zurzeit in Winkeln an der Sturzeneggstrasse auf dem Weg zum Gübsensee.