St.Gallen Der Standort steht fest: Warum die Stadt bei der Suche nach dem Platz für die neue Tagesbetreuung Halden erstmals das Quartier einbezieht Die letzten Projekte gerieten oft ins Stocken. Tagesbetreuung Boppartshof: blockiert durch Anwohner, die einen anderen Standort wollen. Tagesbetreuung Feldli-Schoren: zurück auf null nach Anwohnerprotesten und gescheiterten Verhandlungen. Jetzt in der Halden glückt es endlich: Die Anwohnenden wurden von Anfang an in die Planung miteinbezogen.

Stadtrat Mathias Gabathuler diskutiert mit Anwohnerinnen über den Standort der neuen Tagesbetreuung Halden. Bild: Julia Nehmiz

Ja, man sei lernfähig, sagt Stadtrat Mathias Gabathuler, als er nach der Infoveranstaltung am Architekturmodell der Umgebung des Haldenschulhauses steht und Fragen beantwortet. Es sei das erste Mal, also zumindest seit er Stadtrat sei, dass man das Quartier und alle Involvierten so früh in die Planung miteinbeziehe. So früh heisst: schon in der Frage des Standortes, wo die neue Tagesbetreuung überhaupt hinsoll.

Wobei, den Standort ausgesucht hat letztlich die Stadt. Doch die möglichen Optionen hatte eine Gruppe aus dem Quartier genauer beleuchtet. Anwohnende, Schule, Tagesbetreuung, Kirche, Quartierpolizist – unter Anleitung der städtischen Projektleiterin erarbeiteten sie gemeinsam die jeweiligen Vor- und Nachteile der elf infrage kommenden Standorte, die die Stadt ausgeguckt hatte.

An der Infoveranstaltung am frühen Dienstagabend stellten die Stadträte Markus Buschor, Direktion Planung und Bau, und Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit, die möglichen Standorte und den ausgewählten vor. Kaum hatten die Mitarbeitenden der Tagesbetreuung ihre Schützlinge kurz vor 18 Uhr auf dem Pausenplatz verabschiedet, ging es auch schon los. In der Aula der Primarschule Halden waren viel zu viele Stühle aufgestellt, knapp 30 Besucherinnen und Besucher waren der Einladung gefolgt. Es war nicht die erste Informationsveranstaltung zur neuen Tagesbetreuung.

Blick vom Fuchsenweg, der derzeit saniert wird, den Hang hinauf zum Schulhaus Halden: Hier soll die neue Tagesbetreuung gebaut werden. Bild: Julia Nehmiz

Diese sei dringend notwendig, sagte Mathias Gabathuler. Denn auch in der Halden steigen die Schülerzahlen stark, «es ist ein beliebtes, attraktives Quartier», und auch das Angebot der Tagesbetreuung werde stärker als erwartet angenommen. Mit den bestehenden, veralteten Räumen könne der Bedarf nicht gedeckt werden. Denn auch die Schule braucht mehr Platz. So teilen sich schon heute ein Kindergarten und die Tagesbetreuung gemeinsam Räume.

Gemäss Stadt braucht die neue Tagesbetreuung eine Kapazität, um 300 Kinder pro Woche aufzunehmen. An Spitzentagen sollen 194 Kinder betreut werden können. 2300 bis 2400 Quadratmeter Fläche braucht die Tagesbetreuung insgesamt. Wenn möglich auf wenige Stockwerke verteilt, maximal drei.

Markus Buschor stellte die elf Standorte vor, die die Arbeitsgruppe evaluiert hat. Manche kamen gar nicht infrage (zu weit weg, in der Grünzone, Reserve für Entwicklungen an der Leichtathletikanlage Neudorf). Andere wären geeignet, doch das Killerargument «Schlittelhang nicht verbauen» wirft den Platz aus dem Rennen oder die Nähe zum Altersheim (Lärm). Dass vielleicht andere Anwohnende auch Lärm befürchten? Da antworte er jeweils, dass eine Tagesbetreuung dann Betrieb habe, wenn man selber arbeite, und zum Feierabend sei es dort ruhig, sagte Buschor.

Ob der gewählte Standort allen gefällt? Als Buschor nach der Vorstellung aller möglichen Standorte das Publikum fragte, welcher denn nun der geeignetste sei, wurde jedenfalls ein anderer genannt. Markus Buschor musste verneinen, und die Vorteile des ausgewählten Standorts neben der Schule, auf dem Hang Richtung Fuchsenweg, noch mal hervorheben.

Wenn alles klappt, legt die Stadt im Herbst die Parlamentsvorlage für den Wettbewerbskredit vor. Im Sommer 2024 könnte der Projektwettbewerb ausgeschrieben, im Herbst 2025 das Vorprojekt erarbeitet werden, im Winter 2025 die Parlamentsvorlage für den Ausführungskredit. Herbst 2026 Baubeginn, Winter 2028 Bezug. Ein sportlicher Zeitplan, sagte Stadtrat Mathias Gabathuler, der nur einzuhalten sei, wenn es keine Einsprachen gäbe. Aber: Die Zeit dränge, die Schule brauche dringend die neue Tagesbetreuung.