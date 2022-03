Traktandum 6: Stellenantrag Abteilung Berufsbeistandschaft

Beistandspersonen begleiten und unterstützen schutzbedürftige Kinder und Erwachsene im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB). Die Fluktuation in der Abteilung Berufsbeistandschaft war in den vergangenen Jahren hoch, wie der Stadtrat in einer Vorlage festhält. Sie lag bei über 25 Prozent. Er erklärt sich dies zu einem wesentlichen Teil mit der anhaltend hohen Fallbelastung. Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, ausreichende Personalressourcen zur Verfügung zu stellen. Mandate, die nicht durch eigene Mitarbeitende geführt werden können, müssen an externe Beistandspersonen vergeben werden, wie der Stadtrat schreibt. Das sei mit erheblichen Kostenfolgen verbunden.

Der Stadtrat beantragt deshalb beim Parlament, den Stellenbestand bei der Abteilung Berufsbeistandschaft in den Jahren 2022 und 2023 um je 500 Stellenprozente auf insgesamt 4660 Stellenprozente zu erhöhen. Im Verlauf des Jahres 2023 will er die Situation bei der Berufsbeistandschaft und die Ressourcensituation dann erneut beurteilen.