ST.GALLEN Der Helikopter-Polizeichef im Kreuzverhör, Apartheid und Marihuana statt Politik: So verlief das zweite Stadtgespräch in der Grabenhalle Ein bunter Strauss an Themen wurde am Donnerstagabend diskutiert: Von einer prägenden Kindheit über personalisierte Fussballtickets bis hin zu den Osterkrawallen. Das Potpourri gab Raum für überraschende Anekdoten.

Von links: Polizeikommandant Ralph Hurni, Moderatorin Julia Kubik, Aktivist und Buchhändler Pius Frey, SVP-Stadtparlamentarierin Karin Winter-Dubs, Moderator Matthias Fässler und Rapper Shaquille Bernhard alias Rapture Boy. Bild: Sandro Büchler (24. Februar 2022)

Die aktuelle Weltpolitik 1000 Kilometer im Osten blieb beim zweiten Stadtgespräch in der Grabenhalle am Donnerstagabend bewusst aussen vor, wie Co-Moderator und Historiker Matthias Fässler gleich zu Beginn sagte. Schliesslich geht es bei dem Format um die Stadt St.Gallen – und da ist kürzlich genug geschehen, das für Gesprächsstoff sorgt. Mit Ralph Hurni, Kommandant der Stadtpolizei St.Gallen, SVP-Stadtparlamentarierin Karin Winter-Dubs, Rapper Shaquille Bernhard alias Rapture Boy und Comedia-Buchhändler Pius Frey war die Gesprächsrunde denn auch gut besetzt.

Die Klammer für die Diskussion bildeten die Jugendkrawalle vor knapp einem Jahr. Ein stundenlang über der Stadt kreisender Polizeihelikopter wurde dabei zum Symbol der unruhigen Ostertage. Dass Ralph Hurni früher gerne Helikopterpilot geworden wäre, war deshalb eine überraschende Pointe im Gespräch. Statt in die Luft stieg der HSG-Jurist aber die Karriereleiter innerhalb der Polizei empor bis zum Kommandanten. Kürzlich habe er zu seinem Geburtstag gleich zwei Gutscheine für Helikopterflüge geschenkt bekommen.

«Natürlich fliege ich dann nicht über die Stadt.»

Ralph Hurni, Kommandant der St.Galler Stadtpolizei, in der Grabenhalle. Bild: Sandro Büchler

Er setze auf eine bürgernahe Polizeiarbeit, die Ängste abzubauen versuche und mit allen Parteien in den Dialog treten wolle. «Wir müssen unser Tun immer wieder erklären – aber auch selbst reflektieren.» Auf die Frage, ob die Polizei bei den Osterkrawallen Fehler gemacht habe, liess die lange Pause vor Hurnis «Nein» ein kleines bisschen hinter die Fassade blicken. «Wir werden auch schlauer», sagte er. Jugendliche hätten das Recht, Grenzen auszuloten. Umgekehrt habe die Polizei aber auch das Recht, Grenzen zu setzen.

Hurni, musikalisch zwischen Hardrock und Free Jazz zu Hause, plauderte aus, dass er gerne im Burgund Ferien macht. Nicht wegen des Weins, sondern weil es in dem kleinen Dörfchen seiner Wahl «mehr Kühe als Einwohner hat und ich auf der Strasse nicht erkannt werde».

Früher «wie Dreck» behandelt

Als «etwas komisch» befand Pius Frey die Situation, mit einem Polizeikommandanten auf der gleichen Bühne zu sitzen. Wo er doch in den 1970er-Jahren einige «unschöne, bleibende» Erlebnisse mit der Polizei gehabt und diese ihn «teils wie Dreck» behandelt habe. Der frühere linksautonome Aktivist und Mitgründer der Comedia-Buchhandlung erinnerte sich an wilde Zeiten. Wie er etwa bei der Räumung eines besetzten Gebäudes von einem Polizisten gesagt bekam, er und seine Mitstreiter sollten doch «mehr Marihuana rauchen, anstatt sich politisch zu äussern».

Pius Frey (Zweiter von rechts) sprach von nervenaufreibenden Zeiten in den 1970er- und 1980er-Jahren. Bild: Sandro Büchler

Frey erinnerte aber auch an die Mühsal der damaligen Zeit, Freiräume zu erobern und Konzerte auf die Beine zu stellen. Was heute mit der Grabenhalle selbstverständlich scheine, sei mitunter ein wesentlicher Verdienst von Frey, so Co-Moderatorin Julia Kubik.

Hier hakte Karin Winter-Dubs ein. Die SVP-Fraktionspräsidentin im Stadtparlament sagte, dass sie in ihrer Studienzeit mit dem HSG-Festverein mehrmals bei der Grabenhalle als Veranstaltungsort angeklopft habe. «Zurückgekommen ist ein Nein, dass man hier keine Studenten haben wolle.» Winter, Handelslehrerin und glühender FC-St.-Gallen-Fan, war lange in der Fanarbeit aktiv und sprach sich in der Grabenhalle gegen personalisierte Fussballtickets aus. «Die grösseren Probleme gibt es ausserhalb der Stadien.» Personalisierte Tickets würden mehr Probleme schaffen, als dass sie lösten.

Sachpolitik beginnt bei der Rüeblitorte

In diesem Moment wurde klar, weshalb Winter schon als linkste SVPlerin der Stadt bezeichnet wurde. Auch bei den Krawallen war Winter zusammen mit Stadtpräsidentin Maria Pappa vor Ort.

«Wenn es um junge Menschen geht, ticke ich manchmal etwas anders.»

Sachpolitik und Kompromissbereitschaft seien ihr wichtig, so die Politikerin. Das habe sie schon als Kind beeindruckt, als ihr Vater – der frühere FDP-Kantonsrat und bekannte Wirtschaftspädagoge Rolf Dubs – einstweilen Kommissionssitzungen zu Hause abgehalten habe. «Da wurde über die Sache gestritten. Aber nachher sassen alle wieder bei Bier und Rüeblitorte zusammen.»

Shaquille Bernhard alias Rapture Boy gewann 2020 den «bandXost»-Wettbewerb. Bild: Sandro Büchler

Von seiner Kindheit erzählte auch Shaquille Bernhard. In der Nähe von Kapstadt aufgewachsen, kam er 2013 von Südafrika nach St.Gallen. Die Apartheid – die Aktivist Pius Frey damals vehement bekämpfte – war für Bernhard weniger greifbar. «Wir sind die Generation, die die Apartheid nur noch als Geschichte kennt.» Mit der Polizei sei er nie gross in Berührung gekommen. «Wir sind einfach so aufgewachsen, hatten es gut mit den Nachbarn unterschiedlichster Ethnien.»

Erst die Hotelfachschule, dann der Rap

Rapper Bernhard, der als Rapture Boy 2020 den «bandXost»-Musikwettbewerb gewonnen hat, berichtete, wie er sich schon früh mit Gedichten und Geschichten befasste und diese nach und nach zu Songs wurden. Bevor er sich aber voll und ganz seiner Passion widmen konnte, hatte in der Schweiz stets die Ausbildung an der Hotelfachschule Vorrang. Der 27-Jährige sagte, dass er erst über soziale Medien von den Krawallen an Ostern erfahren habe.

«Das ist wohl ein Zeichen, dass ich älter werde.»

Die vier Gäste boten an diesem Abend zahlreiche Anknüpfungspunkte. Doch eine wirkliche Diskussion und ein Schlagabtausch mit auseinandergehenden Meinungen entwickelte sich kaum. Zu vorhersehbar waren die Antworten von Polizeichef Hurni. Die einen meinten am Schluss der Veranstaltung, dass der Themenstrauss zu breit gewesen sei. Andere hingegen fragten sich, ob Moderatoren-Duo nicht etwas vorschnell die Themen gewechselt habe. So war die zweite Ausgabe der Diskussionsreihe statt tiefgehendes Gespräch vielmehr eine amüsante Fragerunde.