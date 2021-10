St.Gallen Das Siegerprojekt steht fest: So sieht die 127 Meter lange Fussgänger-Brücke über den Unteren Graben aus Künftig soll eine Brücke für Fussgängerinnen und Fussgänger die nördliche Altstadt mit der Müller-Friedberg-Strasse und dem Unteren Graben verbinden. Für Velos und E-Trottinettes bleibt sie aber gesperrt. Der Lead des Projekts liegt bei der Senn Resources AG aus St.Gallen. Die Stadt sei aber eng involviert, sagt Stadtrat Markus Buschor.

Geschwungene, leicht wirkende, silbrige Stahlkonstruktion: So soll der neue Fussgängersteg vom Mangenpark zum Parkhaus UG 25 und weiter zur Müller-Friedberg-Strasse aussehen.

Visualisierung: PD

Eigenlob klingt mit, als Iso Senn das Siegerprojekt vorstellt. Zu Recht. Denn der Fussgängersteg über den Unteren Graben, seit Jahrzehnten gewünscht, oft diskutiert, nie gebaut, wird jetzt von der privaten Bauträgerschaft realisiert. Die Stadt ist involviert, hat aber nicht den Lead übernommen.

Ursprünglich wollte die Senn Resources AG einfach einen direkten Zugang in das von ihr umgebaute Parkhaus UG 25.

Architekt Iso Senn. Bild: Urs Bucher

Schon vor fast einem Vierteljahrhundert habe man Studien erarbeitet, wie ein Übergang über den Unteren Graben möglich sein könnte, sagt Iso Senn. Er ist Verwaltungsrat der Senn Resources AG, seit über 50 Jahren Architekt und ein grosser Verfechter von öffentlichen Zugängen. Deswegen jetzt auch der Steg, der die Innenstadt mit dem unteren Rosenberg verbindet – und über den man nun auch wie beiläufig das Parkhaus erreichen kann.

Die Senn Resources AG hatte einen Projektwettbewerb ausgeschrieben. Neun Teams, bestehend jeweils aus Fachleuten der Disziplinen Landschaftsarchitektur, Architektur und Ingenieurwesen, waren eingeladen, eine fussläufige Brücke über den Unteren Graben zu entwickeln. Das Ziel: eine öffentliche Verbindung zwischen der Müller-Friedberg-Strasse und der nördlichen Altstadt bei der Kirche St.Mangen.

Gleichzeitig soll diese Verbindung auch das Parkhaus UG 25 sowie den Unteren Graben und später Campus Platztor erschliessen. Die Wettbewerbsjury erkor das Projekt «Drunter und Drüber» des Teams um die Basler & Hofmann AG aus Zürich zum Sieger. Die Stadt war in der Jury vertreten.

Hier, an der noch nackten Fassade des Gebäudes UG 25, soll 2024 der neue Steg entlangführen. Bild: Julia Nehmiz

(6. Oktober 2021)

Fussgängerinnen und Flaneure dürfen sich freuen. In direkter Linie vom Marktplatz zur Kirche St.Mangen und dort über den Unteren Graben rüber in die Müller-Friedberg-Strasse – ohne Ampel, ohne lästiges Warten aufs Lichtsignal. Einfach über den Verkehr hinwegspazieren. Barrierefrei, stufenlos, 127 Meter lang. Was schon vor Jahrzehnten gefordert wurde, soll jetzt endlich gebaut werden.

Der Steg des Siegerprojekts «Drunter und Drüber» beginnt bereits in der Kirchgasse. Die Parkplätze dort werden aufgehoben. Parallel zum Mangenpärklein verläuft der Steg. Während das Pärklein zum Unteren Graben hin abfällt, steigt der Steg leicht an, führt dann zwischen Rotbuche und Rosskastanie hindurch quer durchs Pärklein, biegt zwischen Farnblättriger Buche und Zen-Eiche ab über den Unteren Graben.

Auf der anderen Strassenseite führt der Steg durchs Treppenhaus des Parkhauses UG 25 und endet auf der Müller-Friedberg-Strasse. Auf den Visualisierungen erinnert der leichte Steg an einen Baumwipfelpfad. Gut, er führt unter den Baumwipfeln entlang und nicht über ihnen. Doch wenn es so umgesetzt wird wie auf den Visualisierungen, dann wird man bald auf einem fast schon poetischen Fussweg durch den alten Baumbestand flanieren können.

Als wäre es ein Baumwipfelpfad: Der neue Steg soll sich auf V-Stützen durch den alten, wertvollen Baumbestand des Mangenparks schlängeln.

Visualisierung: PD

Velos und E-Trottinette sind auf dem Steg verboten. Man dürfe absteigen und sie hinüberschieben, sagt Stadtrat Markus Buschor, aber nicht mit Velo oder E-Trottinett hinüberfahren. Denn dann hätte der Steg eine Breite von mindestens 4,5 Metern haben müssen – «zu wuchtig».

Man habe die Velos nicht vergessen, sagt Buschor wie entschuldigend, man habe die Möglichkeit eines kombinierten Fuss-Velowegs geprüft. Doch es sei schnell klar geworden: Dieser sensible Ort verträgt keine viereinhalb Meter breite Brücke. Jetzt sei der Steg drei Meter breit.

Da der Steg zwischen Häusern und Bäumen hindurchführt, sei eine Breite von viereinhalb Metern nicht vertretbar. Mit dem Velo könne man problemlos durch die Metzgergasse fahren und den Unteren Graben beim Lichtsignal an der Grabenhalle überqueren, um in die Müller-Friedberg-Strasse zu gelangen. Das sei kein Umweg.

Es galt, einige Rahmenbedingungen einzuhalten beim Planen der Passerelle. So mussten die Bäume im Mangenpärklein erhalten bleiben, das sei ein wertvoller Baumbestand, sagt Stadtrat Markus Buschor. Für das Siegerprojekt «Drunter und Drüber» muss einzig eine Eibe gefällt werden.

Das historische Ensemble von Kirche, Park, Altstadt samt Blick auf die Kirche sollte erhalten bleiben. Ein ortsbaulich-denkmalpflegerisch sensibles Gebiet, sagt Stadtrat Markus Buschor. Und auch das Gebäude von Ernest Brantschen, in welchem das Parkhaus UG 25 derzeit ausgebaut wird, sei ein Kulturgut. Zudem muss der Steg über dem Unteren Graben eine Durchfahrtshöhe von 5,5 Metern gewährleisten.

Der neue Steg startet in der Kirchgasse und endet in der Müller-Friedberg-Strasse. Bild: PD

Der Entwurf überzeuge in der funktionalen und technischen Umsetzung der Fussgängerbrücke, schreibt die Jury zum Gesamteindruck. Darüber hinaus verbinde sich die Brücke unverrückbar mit dem spezifischen Stadtraum.

Auch wenn eine präzise Linienführung des Steges im Bereich des Parks noch erarbeitet werden müsse – die gleichmässige Neigung (sechs Prozent) des Stegs führe den Fussgänger durch die unterschiedlichen Ebenen der Bepflanzung und schaffe ganz neue Eindrücke. Die Anbindung der Brücke an den Stadtraum St.Mangen lasse der Ausstrahlung der Kirche genügend Raum, schaffe aber trotzdem einen direkten Anschluss.

Die Kosten beliefen sich in einem solchen Rahmen, dass die Brücke realisierbar sei, sagt Iso Senn etwas verklausuliert und gibt das Wort an Markus Buschor. Der kann keine Zahlen nennen, sagt aber, dass die Stadt einen Beitrag leisten werde. Die Verhandlungen diesbezüglich müssten noch aufgenommen werden.

Man werde auch den Kontakt mit dem Kanton suchen, dieser habe die Bauherrschaft inne beim neuen Campus am Platztor. Der Steg löse das Problem der behindertengerechten Erschliessung des Campus in Verbindung mit dem Rosenberg. Der Kostenteiler zwischen Stadt, Eigentümer und Kanton sei noch auszuhandeln.

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau. Bild: Tobias Garcia

Bei der Finanzierung gehe es auch um die Klassifizierung der Brücke, sagt Buschor. Wenn der Steg als Gemeindeweg erster Klasse gilt, muss der Eigentümer den Unterhalt bezahlen, die Stadt leistet einen Investitionsbeitrag. Gilt der Steg als öffentlicher Gemeindeweg, zahlt die Stadt den Unterhalt.

Iso Senn rückt dann doch noch mit den Zahlen raus: Der Steg werde rund 2 bis 2,5 Millionen Franken kosten. Für die Vorleistungen habe die Senn Resources AG bereits rund 200'000 Franken ausgegeben.

Der Steg wird die Kirchgasse mit der Müller-Friedberg-Strasse verbinden. Vom Parkhaus UG 25 zum Marktplatz sind es via Steg rund 220 Meter Gehdistanz. Visualisierung: PD

Das Parkhaus UG 25 soll 2024 eröffnet werden. Im 2024 soll wenn möglich auch die Brücke fertiggestellt sein. Einen genauen Zeitplan kann Iso Senn nicht nennen. Zuerst gelte es, die Baupläne auszuarbeiten und eine Baubewilligung zu beantragen. Wenn keine Einsprachen eingehen, sei die anvisierte Bauzeit von drei Jahren realistisch.

Der Lead beim Brückenbau liegt bei der Senn Resources AG. Die Stadt sei mit den Dienststellen Tiefbauamt, Stadtplanung, Stadtgrün eng involviert, sagt Markus Buschor. Aber warum hat die Stadt bei solch einem wichtigen städtebaulichen Projekt nicht den Lead übernommen? Warum lässt sie eine private Firma dies durchführen?

Ursprünglich sei es nur um eine Passerelle für ein privates Parkhaus gegangen, sagt Buschor. Das Projekt habe sich zur durchgehenden Passerelle entwickelt. Er verstehe, wenn man bemängele, dass spätestens da die Stadt den Lead hätte übernehmen sollen. Doch es sei richtig, die Planung von einer Hand machen zu lassen.

Es sei nicht sinnvoll, wenn die Senn Resources AG Parkhaus und Treppenhaus plane und die Stadt den Steg. Die Stadt habe die Ansprüche im Wettbewerb formuliert. Es sei eine Private-public-Partnership.