St.Gallen Damit nicht plötzlich eine Tanne einen Jogger erschlägt: Fitnesskur für den Vitaparcours Hätterenwald Wenns' matschig wird, faulen die Holzschnitzel. Darum polstern Arbeiter den Vita Parcours im Hätterenwald mit frischen Schnitzeln auf. Die Anlage in Rotmonten braucht alle zehn Jahre eine Auffrischung für 60'000 Franken.

Die Holzschnitzel müssen alle Jahre wieder erneuert werden. Bild: Michel Canonica

Wer durch den Vita Parcours im Hätterenwald joggen will, steht vor rot-weissen Schranken. Die Geländebahn wird saniert. Arbeiter in neongelber Kleidung schaufeln, verlegen Baumstämme am Rand der Wege und streuen frische Holzschnitzel auf die Bahn.

Die Finnenbahn unterhalb der Kinderfestwiese ist schon seit den Siebzigerjahren in Betrieb. Familien und Joggerinnen von Jung bis Alt drehen ihre Runden auf den weichen Holzschnitzeln. Mit leichten Schritten federn sie durch den Wald. Dank dem weichen Boden werden die Gelenke geschont.

Hinter dem Holzpfad steckt aber ein grosser Aufwand. «Wenns’ matschig und pflutschig wird, faulen die Holzschnitzel auf der Bahn. Wir müssen sie gelegentlich austauschen», sagt Adrian Stolz, Leiter der städtischen Dienststelle Stadtgrün. Sie ist zusammen mit den Zürich Versicherungen für den Unterhalt zuständig - so, wie sie sich auch um Langlaufloipen und Fussballfelder auf Stadtgebiet kümmert.

«Wenn das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht, sollten die Bauarbeiten in zwei Wochen beendet sein», sagt Stolz. Das Laufen auf der Bahn in Rotmonten sei jetzt schon möglich, ausser punktuell, wenn Bauarbeiten im Gang sind. Die Bahn sei also nicht im eigentlichen Sinne gesperrt.

Schnitzel aus Lärche bevorzugt

In St.Gallen kann man sich auf fünf Geländebahnen an der frischen Luft fit halten: im Gründenmoos, im Höchsterwald in Guggeien, im Hätterenwald, im Neudorf bei der Leichtathletikanlage an der Martinsbruggstrasse und auf Dreilinden. Laut Adrian Stolz müssen sie alle acht bis zehn Jahre instand gesetzt werden. Die Landschaftsgärtner schneiden Äste entlang der Wege, kontrollieren zusammen mit dem Förster die Gesundheit der Bäume, damit nicht plötzlich eine Tanne auf einen Jogger fällt, und polstern die Wege mit Schnitzeln aus. Das Material stammt von Baumfällungen aus der Gegend. Die Profis bevorzugen Schnitzel aus Lärchenholz. Er ist robuster und witterungsbeständiger als Fichtenholz.

«Eine dankbare Winterarbeit», sagt Stolz. «Das machen wir nicht im Sommer, wenn viele andere Arbeiten wie Rasenmähen anfallen.» Bei der Sanierung im Hätterenwald fallen 10'000 Franken fürs Material an. Die Arbeitsstunden kommen auf rund 50'000 Franken zu stehen.

Schweizer Erfindung nach Deutschland exportiert

Das lohne sich, sagt Stolz, denn die Geländebahnen werden rege genutzt. Das belegen Erhebungen der Dienststelle Sport. Sie erfasste im Juni 2020 Daten über die Joggerinnen und Jogger im Höchsterwald. Durchschnittlich wurden 347 Runden pro Tag gedreht. An Spitzentagen waren es 601 Runden. «Die Geländebahnen im Wald werden in den heissen Sommermonaten wegen der kühleren Temperaturen sehr geschätzt», sagt Stolz. Sein Fazit:

«Die Vitaparcours gehören zur Lebensqualität der Stadt.»

500 Vitaparcours zählt die Schweiz, rund 40 in der Ostschweiz. Der erste wurde 1968 in Zürich-Fluntern eröffnet. In den 1970er Jahren wurde der Vitaparcours, der in der Schweiz erfunden wurde, zum Exportschlager: In Deutschland entstanden nach diesem Vorbild die Trimm-dich-Pfade.