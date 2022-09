St.Gallen Bürgerwanderung der Ortsbürgergemeinde: Wandern und geniessen trotz Regenwetter Vom Stadthaus zum Forstwerkhof: Hunderte von Wanderfreudigen nahmen am Samstag die Route der 43. Bürgerwanderung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen unter die Füsse.

Für die diesjährige Bürgerwanderung haben sich 950 Personen angemeldet; eine Zahl, die nur knapp unter dem bisherigen Rekordwert liegt. Bild: Reto Martin (17. September 2022)

Lädt die Ortsbürgergemeinde St.Gallen im Herbst zur Bürgerwanderung ein, ziehen sich Hunderte von Wandervögeln die festen Schuhe an und streifen im Grünen Ring durch Stadt, Feld und Wald. 950 Anmeldungen gingen laut Bürgerratspräsidentin Katrin Meier im Vorfeld ein; eine Zahl, die nur knapp unter dem bisherigen Rekordwert an Anmeldungen liegt. Aufgrund des ungewohnt nasskalten Wetters machten sich am Samstag nicht ganz alle Angemeldeten auf den Weg, doch liessen sich die meisten von den Regentropfen nicht von der traditionellen Wanderung abhalten.

Neu konnten die Bürgerinnen und Bürger zwischen einer klassischen Wanderstrecke, einer gemütlichen Wanderung und einem direkten Weg wählen. Wer sich für die längste Variante entschied, startete am frühen Nachmittag beim Stadthaus an der Gallusstrasse 14, wo Alphornbläser die Eintreffenden mit einem Platzkonzert begrüssten. Die Route führte durch die Stadt auf die Falkenburg und über den Berneggwald zum Riethüsli.

Dort hatte sich bereits die Wandergruppe der gemütlichen Variante versammelt, welche das Ziel in rund einer Stunde über den Falkenwald, den Ringelberg und den Unteren Brand erreichte. Wer lieber eine ganz kurze Strecke wandern wollte, begab sich zur Bushaltestelle St.Georgen Bach und folgte dem markierten Weg bis zum Forstwerkhof Kesswil.

Wenig Sonne, viel Regen

Kurz nach 15 Uhr hatte sich auf dem Festplatz bereits eine stattliche Anzahl Bürgerinnen und Bürger eingefunden, die stetig durch neu ankommende Wanderfreudige wuchs. Weil es immer wieder kräftig regnete, suchte sich die durchnässte Wanderschar im Hauptzelt einen geschützten Platz, um auf den Bänken den Hunger und Durst zu löschen. Es dauerte nicht lange, bis sich der Boden in ein glitschiges Schlammfeld verwandelt hatte.

Als immer mehr Menschen beim Forstwerkhof eintrafen, schien der Himmel ein Einsehen zu haben und liess die Sonne scheinen. Die Bürgerinnen und Bürger liessen sich auf den Bänken im Freien nieder und genossen wie gewohnt das Zusammensitzen und die Geselligkeit. Die Ruhe vor dem Sturm aber war von kurzer Dauer. Just als Katrin Meier ihre Begrüssungsrede halten wollte, prasselte ein weiterer Platzregen über das Festgelände, der von einem steifen Wind begleitet war.

«Das haben wir an einer Bürgerwanderung noch nie erlebt», war von einigen Teilnehmenden zu hören, die schon seit vielen Jahren am traditionellen Anlass der Ortsbürgergemeinde St.Gallen dabei sind. Und tatsächlich war die Bürgerwanderung am Samstag vor dem Bettag meist ein Garant für prächtiges Herbstwetter. Beherrschten für einmal statt der Sonne die Wolken das Bild, blieb es bei einigen wenigen Regentropfen.

Vom Baby bis zum hohen Alter

Die gute Laune liessen sich die Bürgerinnen und Bürger aber auch an der verregneten 43. Bürgerwanderung nicht verderben. In der bunten Schar waren alle Altersstufen anzutreffen: vom Baby über Kinder und Jugendliche bis zu Erwachsenen im jungen, mittleren und hohen Alter. Einige ältere Menschen waren trotz Gehbehinderung gekommen und erreichten den Festplatz auf Stöcke gestützt. Ein älterer Mann war sogar mit dem Rollator auf dem durchnässten Festgelände unterwegs.

Ihnen allen bot die Ortsbürgergemeinde St.Gallen wieder eine grosszügige Auswahl an Speisen und Getränken. Gemäss Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften, standen 1'100 Bratwürste, 100 Cervelats und 140 Kilo Zwetschgen zur Verfügung. Hinzu kamen die beliebten Käseschnitten, Softeis und eine breite Palette an Getränken.

Werkhof und Naturschule

Im Weiler Kesswil, wo das Festgelände der Bürgerwanderung dieses Jahr zu Gast war, realisierte die Ortsbürgergemeinde St.Gallen im Jahre 1998 einen Werkhof für den Forstbetrieb und eine Naturschule. Der Trägerverein Naturschule hat zum Ziel, das Naturverständnis, die Umwelterziehung und den fachgerechten und verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur zu fördern.

2019 wurde eine Zusatzbaute für den Forstbetrieb erstellt. Verbaut wurden dabei rund 85 Kubikmeter Holz, wovon rund 71 Kubikmeter aus den Waldungen der Ortsbürgergemeinde stammen. Damit stand dem Personal nun ein Arbeitsplatz für Schlechtwetterarbeiten zur Verfügung und sämtliches Material des Forstbetriebes kann seither zentral am Standort Kesswil gelagert werden.