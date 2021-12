In einer Werkstatt in St.Josefen bei der Stadt St.Gallen ist in der Nacht auf Samstag aus unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen und hat das Gebäude zerstört. Eine 66-jährige Person wurde laut der Polizei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht. Die Feuerwehr stand mit rund 200 Angehörigen im Einsatz.