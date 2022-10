St.Gallen Blaualgen im Mannenweier: Plakate warnen vorm Baden - werden aber übersehen Die Stadt liess am Mannenweier vorsorglich fünf Warnschilder aufhängen. Seit Mittwoch ist klar: Im Wasser ist eine Blaualgenblüte. Diese könnte toxisch sein. Doch die Warnschilder sind leicht zu übersehen.

Im Mannenweier sollte man derzeit nicht baden: der Algenteppich könnte toxisch sein. Bild: Julia Nehmiz (13. Oktober 2022)

«Achtung Blaualgenblüte», steht auf dem roten Plakat. Klein darunter die Hinweise, dass man das Wasser nicht schlucken, Kinder und Hunde fernhalten, nicht schwimmen oder baden soll. Im Mannenweier sind Blaualgen nachgewiesen worden. Am Samstag wurde der Stadtpolizei eine Verschmutzung des Weihers gemeldet. Am Mittwoch ergaben die Wasserproben, dass sich eine Blaualgenblüte ausgebreitet hat. Am selben Tag riet die Stadt, im Mannenweier nicht mehr zu baden. Der Badmeister hängte Warnplakate auf. Denn: Blaualgen können toxisch sein.

Auf Plakaten wird vorm Baden gewarnt. Bild: Julia Nehmiz (13. Oktober 2022)

Doch so richtig auffällig sind die Plakate nicht. Fünf sind um den Mannenweier verteilt aufgehängt, an den beiden Toilettenhäuschen, am Eingang zur Umkleide am Ostrand des Mannenweiers, am Schieberhäuschen am Buebenweier, sowie auf der Rückseite des kleinen Badehäuschens am Westrand. Nirgends eine Absperrung. Das Wasser ist schlierig, vor allem bei den Garderoben und Badestegen an der Ostseite, dort schwimmt eine dicke, braungrüne Schicht auf dem Wasser.

Trotz Warnung badet am Donnerstagmittag jemand im Mannenweier. Auf Zurufen schwimmt er ans Ufer, steigt die Treppe heraus, bedankt sich. Das Warnschild auf der Rückseite des Häuschens hatte er schlicht übersehen, obwohl sein Handtuch daneben am Haken hängt. Er komme jeden Mittag zum Schwimmen her, sagt er. Vor lauter Routine habe er das Plakat nicht bemerkt. Er knotet sein Thermometer vom Geländer im Wasser ab, es zeigt 14 Grad.

Ein Schwimmer hat die Warnschilder übersehen - auf Zurufen kommt er schnell aus dem Wasser. Bild: Julia Nehmiz (13. Oktober 2022)

Anruf beim Bäderchef Roland Hofer: Braucht es nicht mehr Warnschilder oder eine Absperrung? Der offizielle Badebetrieb am Mannenweier wurde Mitte September eingestellt, sie seien nicht zuständig, sagt Hofer. Er verweist auf das Labor Gewässerschutz. Laborleiterin Susanne Geywitz hat am Donnerstag erneut Wasserproben entnommen. Die Warntafeln würden ausreichen, sagt sie. Die Badewarnung wurde vorsorglich ausgesprochen: Blaualgen sind in der Lage, Toxine zu bilden. Aber noch wissen sie nicht, ob die Blaualgenblüte im Mannenweier wirklich toxisch ist. Dies herauszufinden, dauert zwei Wochen.

Das Wasser zwischen den Badestegen lädt nicht zum Baden ein - das sollte man derzeit im Mannenweier eh nicht. Bild: Julia Nehmiz (13. Oktober 2022)

Warum es im Oktober zu diesem Algenwachstum kam? Sie kann es nicht sagen. Vielleicht die Sonneneinstrahlung der letzten Tage. Oder der geringe Wasserstand. Die Blaualgen seien nur im Mannenweier aufgetreten, nicht im Buebenweier, nicht im Mühleggweier, obwohl Letzterer bis Montag mit Wasser aus dem Mannenweier gespeist wurde. Wie lange die Blaualgen dort noch vorhanden sind? Geywitz sagt, es werde abgeklärt, ob man den Algenteppich absaugen könne. Ansonsten hilft nur: Abwarten - und fernhalten. (miz)