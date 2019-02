St.Gallen bekommt ein Haus für junge Kreative: Renovieren für Illustratoren

Im «Haus Famos» ist viel los: Siebdruck und Super Mario

Bevor das Bürogebäude an der Davidstrasse 21 in St.Gallen zum Hotel wird, sind dort junge Künstler am Werk. Das «Haus Famos» ist Ateliergemeinschaft, Druckwerkstatt und Retro-Games-Paradies in einem.