St.Gallen Autobahnanschluss Güterbahnhof: Stadt und Kanton informieren über die Strassengestaltung im Quartier, das Projekt selber steht dabei nicht zur Debatte Das Reizwort Autobahnanschluss Güterbahnhof bewegt: Rund 250 Anwohnerinnen und Anwohner besuchen einen von Stadt und Kanton durchgeführten Infoanlass. Während die einen Unmut äussern, fordern die anderen mehr solcher Mitwitwirkungsanlässe.

Der Autobahnanschluss Güterbahnhof soll weniger Verkehr im Quartier Riethüsli zur Folge haben: Eine mögliche Variante, wie die Teufener Strasse umgestaltet werden könnte. Visualisierung: zvg

Die 240 Stühle in der Aula des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen (GBS) im Riethüsli reichen nicht aus. Einige Besucherinnen und Besucher setzen sich auf die Fensterbank, andere stehen hinten an der Wand. Stadtrat Markus Buschor ist erfreut, noch nie habe er erlebt, dass so viele Menschen einen Infoanlass der Stadt besuchen.

Der Andrang zeigt: Das Thema bewegt, der Autobahnanschluss Güterbahnhof mobilisiert. Doch um das Projekt als ganzes geht es gar nicht an diesem Montagabend. Eingeladen wurden Anwohnerinnen und Anwohner, um über die Neugestaltung von Teufener Strasse und Oberstrasse zu diskutieren.

Rund 250 Personen kamen zum Infoanlass in die Aula des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen im Riethüsli. Bild: miz

Weniger Verkehr, neue Gestaltungsmöglichkeiten

Markus Buschor, Vorsteher des städtischen Baudepartements, und Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des kantonalen Baudepartements, erklären zu Beginn, wie sinnvoll der geplante Autobahnanschluss Güterbahnhof für die Stadt und für die Quartiere ist. Es geht um verbesserte Erreichbarkeit, Wohn- und Lebensqualität und darum, dass ohne die geplante Engpassbeseitigung der Verkehr am Anschluss Kreuzbleiche kollabieren würde. Es wirkt ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung.

Stadtingenieur Beat Rietmann erläutert im Detail die je drei Varianten, mit denen die Teufener Strasse und die Oberstrasse neugestaltet werden sollen. Denn gemäss Berechnungen könnte die Verkehrsbelastung mit dem Autobahnzubringer um über 70 Prozent reduziert werden. Von täglich 11'900 Fahrzeuge auf 3500. Weniger Verkehr, neue Gestaltungsmöglichkeiten. Darüber sollen die rund 250 Besucherinnen und Besucher in Gruppen diskutieren.

Doch das wollen nicht alle. Während gut 40 Personen im Foyer überlegen, wie man die Teufener Strasse im Quartierzentrum gestalten könnte, schimpft ein Mann lautstark beim Ausgang, dieser Autobahnanschluss sei ein Scheissdreck. Er geht, wie einige andere auch.

Buh-Rufe und nein, keine generellen Fragen

Andere wollen sich einbringen. Es sollte viel mehr solcher Mitwirkungsanlässe geben, sagt eine Frau. Im Foyer fragt jemand, ob es wirklich sinnvoll sei, direkt neben dem Schulhaus Riethüsli ein sogenanntes Floz einzurichten, also ein «fussgängerstreifenloses Ortszentrum». Eine andere will wissen, warum man nicht jetzt schon Tempo 30 einführen könnte. Jemand fragt, ob die Studie Grünes Gallustal für die Neugestaltung beigezogen wurde, denn die präsentierten Varianten seien nicht wahnsinnig kreativ. Einer will wissen, ob die Strasse künftig noch breit genug für Busse und Lastwagen sei.

Im zweiten Stock diskutieren knapp 35 Personen in einem zu kleinen Schulzimmer. Es geht um einen Abschnitt auf der Teufener Strasse. Einer sagt, dass man nicht wisse, ob wir 2040 noch Autos nutzen oder ob nicht alle schon fliegen. Jemand moniert, dass in den vorgestellten Varianten der ÖV nicht zur Sprache käme. Eine Frau sagt, dass alle Varianten viel zu brav seien, es gebe keinen Gestaltungsspielraum, um in zehn oder 15 Jahren auf die sich rasant verändernde Mobilität einzugehen.

Vorschläge, Anmerkungen und Kritik einer Gruppe, die die Neugestaltung der Oberstrasse diskutierte. Bild: miz

Mitarbeitende von Stadt und Kanton notieren die Fragen, Vorschläge und Kritikpunkte auf Kärtchen. Denn, erläutert Stadtrat Markus Buschor zum Abschluss, alle Rückmeldungen würden nun geprüft, man lasse sie einfliessen in die Erarbeitung der Varianten, die beste Variante werde dann realisiert. Aber: Dies könne erst umgesetzt werden, wenn der Zubringer realisiert sei. Er bedankt sich für den Zuspruch und das Engagement. Als er den Planerinnen und Planern dankt, ruft jemand laut «buuuh». Buschor lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, sondern lädt zum Apéro. Kurze Irritation, Stadtparlamentarier Christian Huber sitzt im Publikum und ruft laut, ob man keine generelle Fragen stellen könne? Nein, das ist am Montagabend nicht vorgesehen.