St.Gallen Aus der Traum von der grossen Überbauung: Nur ein Teildeckel wäre in St.Fiden noch möglich Die Stadt St.Gallen träumt seit Jahrzehnten von einem neuen Stadtteil, der über Gleisen und Autobahn entstehen könnte. Gemäss Studie wäre es machbar, den Bahnhof St.Fiden komplett zu überdeckeln. Doch die SBB stellen sich quer. Nun wird kleiner geplant.

Die Vision: die gesamten Gleisanlagen beim Bahnhof St.Fiden und die Stadtautobahn zu überdeckeln. Doch das ist nun nicht möglich. Bild: Ralph Ribi (7. Juli 2022)

Ein neuer Stadtteil sollte entstehen. St.Gallen brauche einen Vorwärtsschub, Innovation, Entwicklung. Was in St.Fiden entstehen könnte, sei «das Oerlikon von St.Gallen», wie Klauspeter Nüesch gestern mehrfach begeistert betonte.

Doch daraus wird nichts. Der Traum, Gleise und Autobahn am Bahnhof St.Fiden zu überdecken und bebauen, er ist nicht ausgeträumt, aber er muss deutlich redimensioniert werden. Und: Es ist nicht sicher, ob der kleinere Traum realisiert werden kann.

Am Donnerstag präsentierten Stadtrat Markus Buschor und Klauspeter Nüesch – als Vertreter der Investorengruppe – die Ergebnisse der vertieften Machbarkeitsstudie. Das Ergebnis: Die Gesamtüberdeckung sei technisch, wirtschaftlich und städtebaulich machbar (siehe Infobox). Es gebe gewisse Risiken wie den hohen Zeitdruck oder politische Unwägbarkeiten.

St.Fiden, wie es nie gebaut wird Die vertiefte Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, ob ein Deckel über Bahnhof und Stadtautobahn in St.Fiden möglich wäre. Gestern wurden die Ergebnisse vorgestellt. Doch diese sind eigentlich Makulatur. Die SBB wollen keinen Deckel über die gesamte Gleisanlage. Die vertiefte Machbarkeitsstudie wurde von Oktober 2020 bis Mitte 2021 von Ingenieurs- und Stadtplanungsteams durchgeführt. Das Ergebnis: Die Gesamtüberdeckung beim Bahnhof St.Fiden sei technisch machbar, städtebaulich möglich, sei wirtschaftlich. Und es sei eine Chance, wenn man beim Bauen auf Nachhaltigkeit und Qualität setze und die Freiräume nicht vergesse, sagte Markus Buschor. Die Hälfte der 70’000 m2 grossen Fläche wäre auf dem Deckel gelegen. Weiteres Areal gehört der Stadt und der Migros. Auf dem Deckel über Gleisen und Stadtautobahn hätten mehrere Gebäude Platz gefunden. 2035 hätte Baubeginn sein sollen. Im Osten ein Gebäudekomplex mit Hotel, Büros, Wohnungen um einen grossen Innenhof. Auf der Westseite des Deckels war ein öffentliches Gebäude geplant, das Teil des Kantonsspitals oder der Hochschule hätte werden können. Mehrere begrünte Fussgängerwege zwischen diesen und weiteren Gebäuden bis ins Quartier, ein Veloweg, Zugänge zu den unten liegenden Gleisen. Zu grün, zu vorstädtisch hätte es nicht wirken sollen, sagte Klauspeter Nüesch von der Investorengruppe. «Sonst hätte das Viertel die Power der städtischen Dynamik verloren.» Aber dazu kommt es jetzt nun ja nicht. (miz)

Man wittere kein grosses Geschäft, sondern Chancen für Stadt

Die vertiefte Machbarkeitsstudie hat eine lange Vorgeschichte. Bereits 1988 diskutierte das Stadtparlament über die Idee, den Bahnhof St.Fiden zu überdachen. Doch es dauerte bis 2016, bis der Stadtrat eine Testplanung in Auftrag gab. 2018 eine Machbarkeitsstudie plus Zweitmeinung. 2020 wurde schliesslich die vertiefte Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Die Gruppe privater Investoren, Klauspeter Nüesch von der Nüesch Development AG nennt sie lieber Initiatoren, hatte nicht locker gelassen und übernahm knapp zwei Drittel der Kosten dieser vertieften Studie. Die Gruppe umfasst St.Galler Kantonalbank, Mettler2Invest AG, Fortimo Group AG, Nüesch Development AG und «viele Interessenten», die das finanziell stemmen wollen. Man wittere kein grosses Geschäft, sondern wolle Chancen für St.Gallen entwickeln, so Nüesch.

Lang und breit berichteten Buschor und Nüesch am Donnerstag, was alles hätte gebaut werden können auf dem Areal. Dieses hätte rund 70'000 Quadratmeter umfasst, die Hälfte davon auf dem Deckel über Gleisen und Autobahn. Doch eben, wie sie erst am Ende der Präsentation erklärten, daraus wird nun nichts.

Einschränkungen für Bahnbetrieb wären zu gross

Die SBB seien offen gewesen für die vertiefte Machbarkeitsstudie. Doch die Ergebnisse der Studie hätten die offenen Fragen der SBB nicht beantwortet. Die SBB hätten schriftlich mitgeteilt, dass man den Weg nicht mehr mitgehen möchte. Man habe Gespräche gesucht mit SBB und Kanton, so Buschor. Doch von oberster Ebene der SBB sei mitgeteilt worden, dass eine Gesamtüberdeckung nicht möglich sei. Der Grund: Die Einschränkungen für den Bahnbetrieb wären zu gross. Am Bahnhof St.Fiden befindet sich ein Stellwerk. Dieses hätte verlegt werden müssen. Nur schon die komplexe Planung für ein neues Stellwerk dauere zehn Jahre, sagte Nüesch.

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: PD

Doch wie soll es jetzt weitergehen? Ist alles, was die 885'000 Franken teure Machbarkeitsstudie (Anteil Stadt 368'500 Franken) berechnet hatte, für die Tonne? «Wir stehen nicht mit leeren Händen da», sagte Stadtrat Markus Buschor.

«Wir müssen die ganz grosse Vision aufgeben, aber die grosse Vision ist weiterhin da.»

Die Studie lieferte wertvolle Grundlagen für die Entwicklung dieses Gebiets. Denn: Die SBB seien bereit für eine Teilüberdeckelung. Im September fänden die nächsten Gespräche mit den SBB statt. Und ja, man habe es schwarz auf weiss von den SBB, dass sie eine Teilüberdeckung gutheissen würden, so Buschor.

Belebter Stadtteil soll entstehen, keine Monokultur

Der Deckel werde nun um rund die Hälfte kleiner. Nur noch die neuen Abstellgleise, die bis 2035 beim Areal Bach realisiert werden sollen, können überdeckt werden. Vom Teildeckel werde es dann vielleicht zwei Brücken über Gleise und Autobahn ins Quartier St.Fiden geben. Denn dies sei eines der zentralen Anliegen der Initianten, wie Klauspeter Nüesch sagte: Die beiden Quartiere Heiligkreuz und St.Fiden näher zusammenzubringen.

Begrünte Zwischennutzung: Blick auf das Areal Bach. In der Neuüberbauung soll ein Ersatz angeboten werden. Bild: Michel Canonica

Deckel plus Gebiet nördlich der Gleise, das der Stadt und der Migros gehört, wären ein grosses Gebiet, auf dem ein neuer Stadtteil entstehen könnte. Ihm gefalle der Begriff Oerlikon von St.Gallen nicht so gut, denn Oerlikon sei kein so belebtes Quartier, sagte Buschor. Er wolle auch keine Europaallee in St.Fiden. Ein belebter neuer Stadtteil solle entstehen, keine Monokultur. «Sonst ist ein Schiffbruch des Projekts programmiert.» Es sei wichtig, den Betreibern des Areal Bach einen Ersatz anzubieten in der Neuüberbauung.

Der Gesamtdeckel mit Bebauung hätte rund 300 Millionen gekostet, sagte Nüesch. Die Kosten des Teildeckels lägen näher an 200 als an 300 Millionen.