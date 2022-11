Video: TVO

St.Gallen Arbeiter fällt in 720 Grad heisses Aluminium – das sagt der Chef des Mannes In der Stadt St.Gallen fällt am Mittwoch ein Arbeiter in einen Ofen mit Aluminium, das über 700 Grad heiss ist. Er kann sich selbst befreien, muss allerdings mit schweren Verbrennungen ins Spital. Nun äussert sich der Chef des 25-Jährigen zum Arbeitsunfall.

Zwei Betriebsunterhaltarbeiter wollten am Mittwoch in St.Gallen Arbeiten an einem Aluminium-Warmhalteofen ausführen. Im Ofen befand sich flüssiges Aluminium mit einer Temperatur von 720 Grad Celsius. Ein 25-jähriger Elektriker stürzte bei den Arbeiten durch eine Öffnung in den Ofen und tauchte bis zu den Knien in das Aluminium ein.

Glücklicherweise konnte er sich selbstständig abstützen und wieder nach oben ziehen. Er zog sich bei dem Unfall jedoch grossflächige Verbrennungen und Verletzungen zu.

Am Tag nach dem Arbeitsunfall sagt der Chef des Arbeiters gegenüber «TVO»: «Der Mann musste operiert werden, er konnte aber schon wieder laufen. Wir waren sehr froh, als wir gehört haben, dass an den Fussgelenken kein Schaden entstanden ist. Ich möchte auch ein herzliches Dankeschön an die Kollegen aussprechen, die in dieser Situation so toll reagiert haben.» (red)