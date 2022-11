Freikirche Kaltbrunn «Eine Mauer des Schweigens»: Wie Eltern die Schliessung der Freikirchenschule verhinderten, an der ihre Kinder misshandelt wurden

In der christlichen Schule Linth in Kaltbrunn kam es in der Vergangenheit zu schweren sexuellen Übergriffen und systematischem Missbrauch von Kindern. Im Jahr 2000 wollte der damalige Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling der Schule die Bewilligung entziehen. Doch die Eltern stellten sich hinter die Schulleitung.