Die Steuerspirale dreht sich: Ein Wettkampf, bei dem Rorschach nicht mithalten kann Die Gemeinden der Region Rorschach senken ihre Steuerfüsse fleissig. Dabei ist der lokale Wettbewerb absurd.

Benjamin Manser

Die Gemeinden in der Region am See wachsen immer mehr zusammen. Fürs Portemonnaie macht es allerdings einen erheblichen Unterschied, ob jemand in Rorschacherberg, Thal oder in Rorschach wohnt. Es können mehrere tausend Franken sein, die Einwohner im nur wenige Meter entfernten Nachbardorf mehr zahlen.

Tiefe Steuerfüsse locken potente Steuerzahler an, von denen die Gemeindekasse profitiert und bald die nächste Steuersenkung erlaubt. Die Spirale dreht sich aber auch in die Gegenrichtung: Weniger Reiche oder Firmen lassen sich in der Hafenstadt nieder, stattdessen zieht günstiger Wohnraum ärmere Leute an.

Zum Optiker, Coiffeur oder ins Café kommt man gerne nach Rorschach. Die Sanierung des Kornhauses aber darf die Stadt alleine stemmen. Bei der Abstimmung über den Autobahnanschluss haben Goldach, Rorschacherberg und Rorschach gezeigt, dass sie zusammenarbeiten können. Eine Fusion zur Stadt am See würde dem unsinnigen lokalen Steuerwettbewerb endlich ein Ende setzen.