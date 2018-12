Sternenstadt St.Gallen: Jetzt brennen auch die Lichter am grossen Christbaum

Am späten Sonntagnachmittag haben auf dem St.Galler Klosterplatz erstmals in diesem Advent die Lichter am grossen Christbaum gebrannt. Trotz des nass-kalten Wetters zog die Vernissage der Christbaumbeleuchtung auch in diesem Jahr wieder viel Volk an. Leserfotograf Daniel Widmer hielt das Ereignis in zwei stimmungsvollen Bildern fest.