Steinach/Horn Baustart für Seeleitung steht fest: Wer mit Seewasser heizen will, sollte sich bald anmelden Im November beginnen die Bauarbeiten für das Seewärmenetz in Steinach und Horn. Bis zu 1000 Haushalte sollen mithilfe von Bodenseewasser klimafreundlich beheizt werden. Wer sein Gebäude ebenfalls anschliessen will, muss sich beeilen.

Die künftige Arrivée-Überbauung (unterer Bildrand) in Horn ist Hauptabnehmer für das Steinacher Seewärme-Projekt. Die Seethermie-Energiezentrale liegt zwischen den zwei Häfen bei Connys Hafenbeizli. Bild: Manuel Nagel

Der Bodensee ist Arbeitsort, Erholungsraum, Naturspektakel – und für manche Horner und Steinacherinnen auch bald Heizung und Kühlanlage. Gegen 1000 Haushalte sollen mit Energie aus dem Bodensee versorgt werden. Jetzt ist der Baustart für den Seewärmeverbund bekannt: Anfang November beginnen die Bauarbeiten, teilt Martin Frei, Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied der See Energie AG, mit.

Martin Frei, Geschäftsführer See Energie AG. Bild: Fritz Heinze

In der ersten Etappe werden die Seeleitung, die Energiezentrale und die Leitungen von Horn bis zur Bahnstrasse in Steinach gebaut. Im Herbst 2024 sollen die ersten Haushalte ihre Räume mit Energie aus dem Seewasser heizen oder kühlen können. Rund ein Jahr später, im Sommer oder Herbst 2025, soll Untersteinach erschlossen werden. Der genaue Zeitplan für die erste Bauphase sieht folgendermassen aus:

Ab November beginnen die Arbeiten für den Aushub der Energiezentrale. Diese kommt zwischen dem Horner und dem Steinacher Hafen in der Nähe von «Connys Hafenbeizli» zu stehen. Die Bauarbeiten dauern rund fünf Wochen. Der Parkplatz am Hafen ist bis Ende Mai teilweise gesperrt.

Am 8. Januar 2024 startet die Spülbohrung bei der Energiezentrale. Während rund drei Wochen wird der Radweg gesperrt sein. Eine Umfahrung ist via Kiesweg am See möglich.

Mitte März startet die zweiwöchige zweite Phase für den Aushub der Energiezentrale. Danach folgen bis Mitte Mai während sechs Wochen der Tief- und Hochbau.

Von Mitte Mai bis Ende September 2024 wird die Hydraulik eingebaut und in Betrieb genommen. Parallel zu diesen Arbeiten werden die ersten Leitungen bei der Firma Variosystems und bei der Bahnstrasse gelegt.

Es hat noch Platz für Kurzentschlossene

Die See Energie AG habe bis jetzt mit rund 800 Haushalten Verträge mit einer Laufzeit von 30 Jahren unterschrieben, sagt Frei. «Wir erwarten, dass es schliesslich etwa 1000 Haushalte sind.» Es sei gut möglich, dass sich im nächsten halben Jahr noch Personen anmelden. «Manche warten ja bis zum letzten Zeitpunkt.» Sich nach dem 1. Januar 2024 anzumelden, kann teuer werden, da dann separate Bauarbeiten ausgeführt werden müssen, um die jeweiligen Gebäude an die Seeleitung anzuschliessen.

So heizt Seewasser Durch eine Leitung wird Seewasser in eine Seewasserzentrale gepumpt, wo dem Wasser Wärme entzogen wird. Eine Wärmepumpe nutzt diese Wärme und wandelt sie in Heizenergie um. Das Seewasser gelangt dann rund 3 Grad kühler in den Bodensee zurück. Wie es auf der Website des Kantons St.Gallen heisst, sind bei einer Abkühlung in dieser Grössenordnung aus heutiger Sicht keine negativen Folgen für das Ökosystem zu erwarten. Seewärme gilt als umweltschonend. «Ersetzt ein Wärmeverbund mit See- oder Flusswasser eine fossile Heizung, lassen sich die CO₂-Emissionen im Durchschnitt um 80 Prozent senken», heisst es auf der Website des Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. (sju)

Insgesamt könnte die See Energie AG 1200 Haushalte in ihr Seewassernetz aufnehmen. Dieses Maximum wird aber noch nicht ausgereizt, da zukünftig noch nicht gebaute Wohnüberbauungen angeschlossen werden sollen. Eine davon ist Arrivée in Horn, «unser grösster Abnehmer, die Überbauung wird 2025 angeschlossen», sagt Frei. Auf dem Raduner-Areal in Horn entstehen rund 230 Wohnungen direkt am See, also mit Blick auf die eigene Heizung.