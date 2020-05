Steinach: Raubüberfall mit Messer im Volg – Täter auf der Flucht Am Freitag, kurz vor 21 Uhr, hat ein unbekannter Mann den Volg Steinach beraubt. Der Täter erbeutete Bargeld und Zigaretten. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Der Unbekannte befindet sich auf der Flucht.

Der Räuber bedrohte die Volg-Verkäuferin mit einem Messer. Bild: PD

(kapo/bro) Der unbekannte Mann betrat am Freitagabend den Volg Steinach mit vorgehaltenem Messer und forderte von der Verkaufsangestellten Bargeld und Zigaretten. Das Bargeld im Betrag von mehr als 1'000 Franken griff sich der Mann gemäss Kantonspolizei St.Gallen selber aus der Kasse. Die Zigaretten, eine Stange der Marke Marlboro Gold, liess er sich aushändigen. Der Täter flüchtete danach in unbekannte Richtung. «Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bis anhin negativ», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag in einer Medienmitteilung.

Laut Polizei ist der Täter ca. 180 cm gross, von schmächtiger Statur, hellhäutig, hat dunkle Augen und ist ca. 19-jährig. Er trug eine kurze, schwarze, Hose, einen dunklen Hoody und eine blaue Maske.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Zeugen, welche Angaben zur Tat und/oder dem Täter machen können, sich unter 058-229-49-49 zu melden.